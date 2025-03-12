遺贈稅課稅級距調高 安永：2策略可有效減稅

今年起遺贈稅課稅級距調高，安永會計師林信行（右）建議，兩個策略可有效減稅。（安永提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕由於物價漲幅達調整門檻，今年起遺贈稅課稅級距調高，安永聯合會計師事務所家族辦公室副總經理林信行表示，遺產稅、贈與稅課稅級距調升，稅負將可降低，建議可靈活運用贈與額度、夫妻互贈的兩個策略，有效減少遺產稅負。

林信行指出，遺贈稅課稅級距調高後，遺產稅10%稅率適用範圍調高為遺產淨額5621萬元以下；稅率15%適用於5621萬至1億1242萬元；20%稅率適用於超過1億1242萬元。贈與稅10%稅率適用額度提高至贈與淨額2811萬元以下；15%稅率適用範圍2811萬至5621萬元；20%稅率適用於超過5621萬元。舉例來說，若贈與淨額2811萬元，贈與稅10%僅須繳納281.1萬元，在贈與相同金額情況下，贈與稅較過去更少；若在遺產淨額5621萬元的情形下，與去年比較，遺產稅將減少31萬500元。

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林信行建議，可靈活運用贈與額度、夫妻互贈的兩個策略，有效減少遺產稅負。首先，善用每年贈與額度，高資產客戶往往會善用超額贈與，透過較低贈與稅率10%來傳承資產，避免最後全部的財產都適用最高遺產稅率20%。在課稅級距提高下，於每年10%贈與額度內，可多贈與311萬元。

此外，夫妻相互贈與不計入贈與額度，可加速傳承腳步。因配偶相互贈與不需計入贈與總額，可以先將資產以免稅的方式贈與給配偶，再各自用超額贈與（稅率10%）轉贈傳承給下一代。舉例而言，若夫擁有大筆財富，可先將財富以免稅的方式贈與給配偶，之後夫妻再各自贈與給小孩，如此一來於每年10%贈與額度內，相比往年，可多贈與622萬元。

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