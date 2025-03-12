散戶大進擊 2月台積電定額定期投資突破10萬戶

2月份台積電定期定額投資帳戶突破10萬個，創下新的里程碑。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據台灣證券交易所週三（12日）公佈的統計數據顯示，2月份台積電定期定額投資帳戶數量突破10萬個，創下新的里程碑。

台積電的「平均成本法」（Dollar-Cost Averaging，DCA，俗稱定期定額）投資帳戶數量2月份增加到2萬2808個，達到創紀錄的10萬5535個。這是該投資計畫推出以來，投資金額首次突破六位數大關。

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DCA是一種簡單的投資策略，也就是個人定期（例如每月）投資固定金額來購買特定的投資。摩根大通表示，它允許新投資者以小額資金入手，降低高價投資風險並降低進入門檻，使新投資者受益。

2月份的排名重點列出經紀帳戶DCA投資排名前20名的股票。台積電繼續保持最受歡迎股票的地位，遠遠領先其最接近的競爭對手。

兆豐金控以3萬0991個帳戶位居第二，玉山金控則以2萬8967個帳戶位居第三。2月份，兩家銀行的帳戶數量分別增加了5300個和4891個。

前十名的還有富士康、中國信託金控、第一金控、合作金控、中華電信、富邦金控和台新金控。上個月，這些公司每家都吸引1萬至2萬個DCA投資帳戶，增幅在1000至3000個之間。

第11名至20名依序為永豐金、聯發科、國泰金、台達電、台泥、中鋼、統一、臺企銀、廣達等。

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