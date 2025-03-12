晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

散戶大進擊 2月台積電定額定期投資突破10萬戶

2025/03/12 14:26

2月份台積電定期定額投資帳戶突破10萬個，創下新的里程碑。（彭博）2月份台積電定期定額投資帳戶突破10萬個，創下新的里程碑。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據台灣證券交易所週三（12日）公佈的統計數據顯示，2月份台積電定期定額投資帳戶數量突破10萬個，創下新的里程碑。

台積電的「平均成本法」（Dollar-Cost Averaging，DCA，俗稱定期定額）投資帳戶數量2月份增加到2萬2808個，達到創紀錄的10萬5535個。這是該投資計畫推出以來，投資金額首次突破六位數大關。

DCA是一種簡單的投資策略，也就是個人定期（例如每月）投資固定金額來購買特定的投資。摩根大通表示，它允許新投資者以小額資金入手，降低高價投資風險並降低進入門檻，使新投資者受益。

2月份的排名重點列出經紀帳戶DCA投資排名前20名的股票。台積電繼續保持最受歡迎股票的地位，遠遠領先其最接近的競爭對手。

兆豐金控以3萬0991個帳戶位居第二，玉山金控則以2萬8967個帳戶位居第三。2月份，兩家銀行的帳戶數量分別增加了5300個和4891個。

前十名的還有富士康、中國信託金控、第一金控、合作金控、中華電信、富邦金控和台新金控。上個月，這些公司每家都吸引1萬至2萬個DCA投資帳戶，增幅在1000至3000個之間。
第11名至20名依序為永豐金、聯發科、國泰金、台達電、台泥、中鋼、統一、臺企銀、廣達等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財