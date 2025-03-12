坪數越小空屋率越高 全台20坪小宅全數突破10％

去年上半年全國、甚至於22縣市各坪數分類中，全數以20坪以下的空屋率最高，而且均呈現兩位數的比率。 （記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕坪數越小空屋率越高。根據內政部不動產資訊平台最新的低度使用（用電）住宅、待售新成屋統計報告（俗稱：空屋率報告），去年上半年全國、甚至於22縣市各坪數分類中，全數以20坪以下的空屋率最高，而且均呈現兩位數的比率。

根據該份報告，去年上半年、全國20坪以下的空屋率、達17.6%，也就是每5.68戶，就有1戶是空屋，進一步觀察六都20坪以下空屋的占比，以台南市最高、約22.32%，每4.4戶就有1戶是空屋，而桃園市、台中市以及高雄市則均超過19%，未達20%，大約每5.2戶就有1戶是空屋。

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至於，22縣市中、20坪以下空屋率最高的縣市為金門縣、高達38.29%，第二名則是宜蘭縣、約36.72%。

全國百坪以上空屋率最低

再觀全國其它坪數類型的空屋率分布，竟以超過100坪的空屋率最低、僅3.89%，其它22縣市同步也出現100坪以上空屋率最低的情形，以連江縣最低、僅1.16%，金門縣最高、約5.79%，而六都百坪以上的空屋率均在4.5%以內，其中新北市、桃園市、台中市以及台南市等四都，百坪以上空屋率甚至不到4%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，小宅非自用比率較高，雖然有些都是收租使用，但可能新蓋好的小宅還在裝潢中或者可能空置招租中，都可能導致空置率增加，要觀察長期是否空置率居高不下。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，從學理及實務來看，面積越小的物件，無論租或售，其租金、售價單價都會較其他條件相同的物件來得高，尤其總價較低，也形成進場門檻低、資金規模可切割、風險可分散的優勢，因此一直是投資市場的心頭好，也是測試區域市場對價格接受度的指標產品。

然而，產品數量過度集中，勢必出現租賃市場供過於求，就容易發生高空屋率的現象，如果再加上貸款條件的緊鎖造成去化困難，租、售兩面多殺多，反而往往會先發生貸款逾期、法拍的的負面狀況，進一步影響社區估值，衍生惡性循環，投資人不得不慎。

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