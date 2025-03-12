傳台積電擬和輝達等成立合資企業！吃下英特爾晶圓代工部門

根據4位知情人士說法，台積電已向輝達、超微半導體和博通提議，讓這些公司持有一家合資企業的股份，而該合資企業將負責運營的工廠。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據4位知情人士說法，台積電（TSMC）已向輝達（Nvidia）、超微半導體（AMD）和博通（Broadcom）提議，讓這些公司持有一家合資企業的股份，而該合資企業將負責運營（Intel）的工廠。此外，根據其中1位消息人士和另1個獨立消息來源，台積電也向高通（Qualcomm）提出了同樣的提議。

《路透》報導，根據消息人士的說法，在這項計畫下，台積電將負責英特爾晶圓代工部門的營運，該部門專門為客戶製造客製化晶片，但台積電的持股比例不會超過50%。

請繼續往下閱讀...

報導也提到，這些談判仍處於早期階段，由於談判尚未公開，消息人士選擇匿名。而這也是首次有報導揭露台積電的投資計畫細節，包括其持股不超過50%的上限，以及其對潛在合作夥伴的邀請接觸。

消息人士稱，任何最終達成的協議，都需要川普政府的批准，因為川普政府不希望英特爾或其晶圓代工業務，完全由外國公司持有。

英特爾、台積電、輝達、超微半導體和高通，均拒絕對此發表評論。另外，白宮和博通則未回應置評請求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法