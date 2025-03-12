晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

傳台積電擬和輝達等成立合資企業！吃下英特爾晶圓代工部門

2025/03/12 12:36

根據4位知情人士說法，台積電已向輝達、超微半導體和博通提議，讓這些公司持有一家合資企業的股份，而該合資企業將負責運營的工廠。（美聯社）根據4位知情人士說法，台積電已向輝達、超微半導體和博通提議，讓這些公司持有一家合資企業的股份，而該合資企業將負責運營的工廠。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據4位知情人士說法，台積電（TSMC）已向輝達（Nvidia）、超微半導體（AMD）和博通（Broadcom）提議，讓這些公司持有一家合資企業的股份，而該合資企業將負責運營（Intel）的工廠。此外，根據其中1位消息人士和另1個獨立消息來源，台積電也向高通（Qualcomm）提出了同樣的提議。

《路透》報導，根據消息人士的說法，在這項計畫下，台積電將負責英特爾晶圓代工部門的營運，該部門專門為客戶製造客製化晶片，但台積電的持股比例不會超過50%。

報導也提到，這些談判仍處於早期階段，由於談判尚未公開，消息人士選擇匿名。而這也是首次有報導揭露台積電的投資計畫細節，包括其持股不超過50%的上限，以及其對潛在合作夥伴的邀請接觸。

消息人士稱，任何最終達成的協議，都需要川普政府的批准，因為川普政府不希望英特爾或其晶圓代工業務，完全由外國公司持有。

英特爾、台積電、輝達、超微半導體和高通，均拒絕對此發表評論。另外，白宮和博通則未回應置評請求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財