中菲行2024年 EPS 6.78元 現金股利5.2元

中菲行空運總裁邱鈞榮。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中菲行（5609）2024年營收289.47億元，年增加31.3%，稅後淨利為9.55億元，年減少6.7%，每股盈餘為6.78元。董事會通過擬每股將分配現金股利5.2元，配息率為76.7%，以昨天收盤價82.5元計算，現金殖利率達6.3%。

展望未來，中菲行說，雖然國際運輸物流市場因為美國關稅政策、烏俄戰爭、紅海危機及中東衝突等因素依然充滿挑戰，然而中菲行建構的實體通路和虛擬數位平台的競爭力將持續發揮功效，以明確的市場定位，透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務，強化業務擴展的能力，並透過數位轉型、以半自動化創造效益及增加生產力並提昇服務品質，必將持續創造獲利。

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中菲行表示，去年國際運輸物流市場充滿挑戰，烏俄戰爭、紅海危機、伊朗及以色列的衝突，不但影響區域穩定，也造成運價的波動及上揚，對於航空公司及船公司航線的安排及貨物的承載產生巨大的影響，也造成困難，面對這些世局的變動及多變的市場，挑戰倍增、經營風險亦倍增，但中菲行建構的實體通路和虛擬數位平台提供了虛實並進服務，以明確市場定位，在重要的利基市場、基於差異化及區域化戰略佈局，長期建立的超過 150個實體通路的競爭力發揮了功效，並以資安認證的雲端數位供應鏈管理平台，提供國際物流價值鏈的服務，在充滿挑戰的國際運輸物流市場，雖然受到運價成本的波動及上揚的影響，仍能達到相當的獲利。

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