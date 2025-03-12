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焦點股》群光：利基產品滲透率看增 股價喊衝

2025/03/12 11:59

利基產品滲透率看增，群光股價喊衝（業者提供）利基產品滲透率看增，群光股價喊衝（業者提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子零組件廠群光（2385）看好今年旗下電腦周邊產品滲透率提升，加上整體筆電市場回暖，可望推升大瓦特數電源供應器出貨，帶動全年業績雙位數成長，群光今日盤中一度大漲5.05%，截至上午11時40分暫報176元，漲幅4.76%，成交量6385張。

群光表示，以高單價的LED背光筆電鍵盤為例，現在主要由商用筆電與AI PC採用，因此滲透率很有機會繼續增加，帶動鍵盤營收成長，此外，預期筆電相機模組的規格能夠不斷優化，臉部辨識、偵測使用者以控制螢幕明暗度、最大化提升電池使用時間的功能將更為普遍，有利於推升產品平均單價。

群電提到，旗下筆電電源供應器則因AI PC普及率增加，以及輝達釋出（MVIDIA）RTX50系列顯卡，有望進一步提升電源瓦特數，帶動整體營收成長。管理層觀察，去年筆電電源供應器、鍵盤、相機模組的營收成長達8%，高於產業平均值，今年成長幅度不排除能高於2024年表現。

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