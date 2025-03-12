華為爆違規招聘 多名高層「出賣公司」被開除

中國科技巨頭華為10日對內宣布，已開除多名產品線負責人，因在招聘過程中徇私舞弊。（彭博資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕中國科技巨頭華為10日對內宣布，已開除多名產品線負責人，因他們在招聘過程中徇私舞弊，甚至有人出賣公司內部訊息資產來撈好處。

綜合媒體報導，華為10日對內部發出一則6500字、題為「對非雇員人員選擇業務中違規事件相關責任人的處理決定」的通報，稱72名華為正式員工、19名非雇員在招聘非雇員過程中，存在徇私舞弊行為，多人透過出賣公司訊息資產獲利。

請繼續往下閱讀...

通報稱，「在招聘非僱員過程中，多名產品線負責人存在自身參與替考、安排別人代考、向候選人洩題等違規行為，亦有多人存在透過出賣公司資訊資產獲利的情況，嚴重違反了《華為員工商業行為準則》及公司相關業務管理要求」。

「非雇員」常指華為的外包派遣（OD），一般與人力公司簽下勞動合約，以派遣方式進入華為工作，主要任職於前端開發、後端開發、軟體測試、巨量資料等研發職位，薪資待遇與華為內部員工大致相同，並可透過考核「轉正」成為正式員工。‌

華為在通報表示，「經研究，對涉事人員予以開除，並要求其退回非法獲利、賠償公司損失」。截至目前，華為並未對事件做出任何回應。

據中媒《證券時報網》報導，今年以來，除了華為針對員工違規問題進行重罰，科技巨擘騰訊、網路科技公司字節跳動等大型中國企業，均對內部腐敗等問題「零容忍」，展開大規模處罰，甚至將涉案人員移送司法機關。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法