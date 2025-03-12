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焦點股》廣宇：AI伺服器助攻 帶量大漲

2025/03/12 11:18

廣宇受惠於旗下AI伺服器與交換機動能強勁，今年網通營收比重可望拉升至3成以上。（廣宇提供）廣宇受惠於旗下AI伺服器與交換機動能強勁，今年網通營收比重可望拉升至3成以上。（廣宇提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠廣宇（2328）受惠於旗下AI伺服器與交換機動能強勁，今年網通營收比重可望拉升至3成以上，加上機器人托鏈線持續受到一級供應商（Tier 1）拉貨，管理層看好今年業績年增雙位數百分比，帶動公司股價大漲，截至上午11時11分暫報50.2元，漲幅8.42%，成交量逾7萬張。

廣宇今年首季開始小量出貨AI伺服器與交換機，旗下馬來西亞檳城新產能已受客戶青睞、包下部分產線，而馬國正在發展主權AI，當地民營企業也因此相中廣宇給予訂單；管理層指出，AI伺服器會是集團全年成長力道最強勁的產品，除了向品牌廠H3C出貨，也可望受惠於母集團鴻海承接更多L10代工業務。

機器人業務方面，廣宇目前已掌握到旗下托鏈線交貨給一級供應商客戶之後，下游品牌廠為庫卡（Kuka）、安川（Yaskawa）、ABB等國際AI機器人巨擘，管理層目標今年進一步向市場供應關鍵零組件，帶動機器人整體產品的平均售價，也可望對於合併毛利率產生綜效。

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