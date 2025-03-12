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焦點股》第一保：現金股利2.1元 殖利率逾7％

2025/03/12 11:12

第一保現金股利2.1元，殖利率逾7%早盤開高走揚（記者李靚慧攝）第一保現金股利2.1元，殖利率逾7%早盤開高走揚（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕不是金融股王才有7%現金殖利率！第一保（2852）董事會11日通過去年財報，獲利再創歷史新高，EPS達3元，決議每股擬配發現金股利2.1元，配發率達7成，以第一保11日收盤價27.8元計算，現金股息殖利率高達7.6%，名列金融股之冠，激勵股價今日開盤即大漲1.65元、漲幅近6％，早盤最高價達30元。截至10:45分，第一保股價暫報28.9元、漲幅近4%，成交量約3200張。

第一保2024年營收77.99億元，營業毛利26.88億元，營業利益10.8億元，稅前淨利10.79億元，歸屬於母公司業主淨利為9.03億元，每股盈稅後餘（EPS）達3元，優於前年的2.11元。

第一保董事會昨日決議每股配發現金股利2.1元，並於6月25日召開股東常會。

台股昨日重挫，金融股也受拖累，唯獨有高殖利率護體的個股，股價逆勢上漲，包括新產（2850）、台產（2832）盤中均上漲．尾盤則以聯邦銀（2838）股價漲幅高達3.96%最為亮眼。

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