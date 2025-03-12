焦點股》光聖：第1季營收不看淡 股價走高

光聖去年稅後盈餘達10.58億元，年增5.3倍，創新高，EPS 14.3元。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊股光聖（6442）今日股價開高走高，截至10:50分，股價來到483.5 元，上漲34.5元，漲幅7.68%，成交量約2千張。

光聖2月營收5.1億元，雖然月減49.5%，但年增1.04倍，累計1-2月營收15.28億元，年增2.03倍。光聖去年12月及1月營收破10億元，主要是市場需求熱絡、農曆新年假期，及川普關税預期因素，讓美系大廠拉貨力道增強，2月營收則回復正常水準。

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在2025整體市場需求仍是AI的主流、扮演全球經濟成長的核心角色下，市場法人預估，光聖第一季營收有機會達成去年上半年度的營收目標，全年表現樂觀看待。去年上半年營收22.69億元。

市場法人指出，光聖數據中心的高規格被動產品逐年提升比重，另高頻連結器及主動產品也轉型為5G通訊、軍用、低軌衛星毫米波、10G 等毛利率較好的產品下，預期今年營收、獲利可持續成長。

因應美國關稅政策，光聖已於去年第四季投資成立菲律賓子公司，預計於今年第二季運轉生產，未來光通訊主、被動產品都可以配合地緣政治風險，而快速的移轉因應。光聖菲律賓廠將主要以光主動產品、光被動產品為主，台灣主要生產高頻連接器與光被動產品，中國寧波廠則生產10G的光主動產品。

光聖2024年營收64.1億成長145%，毛利率55.6%，EPS14.3元，皆創歷史新高，現金股利每股配發8.6元，配發率60%。

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