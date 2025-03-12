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焦點股》華邦電：外資看好 爆量站上20元

2025/03/12 11:08

華邦電董事長焦佑鈞。（記者洪友芳攝）華邦電董事長焦佑鈞。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕儲存型快閃記憶體（NAND Flash）行情轉看好，帶動華邦電（2344）股價持續攀升，今站上20元關卡之上，以19.05元開出，盤中最高達20.75元，上漲1.65元、漲幅達8.6%，截至10點42分，股價暫報20.45元、漲幅7.07%，成交量達17.8萬張，高居台股成交量之首。

NAND Flash大廠晟碟（SanDisk）日前對客戶通知，將於4月1日起開始調漲價格，並預告接下來幾季還會進一步調高價格。外資也發布最新報告指出，NAND Flash出現復甦現象，行情轉趨樂觀，看好華邦電，投資評等從「劣於大盤」提高到「優於大盤」，目標價從12元調高到25元。

外資認為，華邦電的產品線都將受惠景氣周期觸底反彈，此外，公司佈局AI邊緣運算領域，開發新技術客製化超高頻寬元件（CUBE），相關產品可望明年明顯挹注營運。

華邦電日前公布2月合併營收達63.54億元，月增4.73％、年增2.35％，呈現雙增，前2月累計營收為124.2億元，年減1.51％。華邦電預期隨著記憶體需求好轉，下半年網通市場有望改善，業績看好。

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