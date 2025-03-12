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創控去年每股獲利1.55元 擬配發現金股利1.1元

2025/03/12 10:37

創控董事長王禮鵬。（記者洪友芳攝）創控董事長王禮鵬。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體先進製程AMC（氣體分子污染物） 監控設備領導廠商創控（6909）公佈去年第4季營收與營業利益創新高，全年每股稅後淨利（EPS）1.55元，董事會昨通過度盈餘分配案，擬配發現金股利每股1.1元，配發率約79.98％。

創控2024年營收4.96億元、年增21.99%，營業利益7874萬元、年增38.22％，營收與本業獲利表現雙雙創下歷年新高，但因因2023年有所得稅利益墊高基期，2024年稅後淨利9332萬元，微增0.21％，每股稅後淨利（EPS）1.55元。

創控表示，在客戶密集驗收的貢獻下，去年第4季營收1.88億元，年增36.88％；營業利益5284萬元，年增39.28％，營收與營業利益均繼第3季創單季新高之後，再度刷新紀錄，其中第4季營益率28.13％也是單季新高。

創控董事會昨通過去年盈餘分配案，擬配發現金股利每股1.1元，配發率79.98％。

創控2月因客戶完成機台驗收貢獻，營收3191萬元，較去年同期大幅成長115.19％，也是連續第3個月營收創歷年同期新高；累計1、2月營收7568萬元，年成長158.06％。

創控表示，公司在半導體廠務端產品增加新客戶，以及FMS 2000、MiTAP M3分析儀等新產品開始出貨，營運成長力道從1、2月營收表現可看出。因半導體廠務端需求成長、AMC監控應用擴大，創控淡季不淡，對全年營運成長動能也樂觀看待。

創控表示，氣體分子污染物（AMC） 對半導體製程良率影響甚大，半導體製程環境在防治、去除AMC之外，更需要縝密監控AMC。創控是國內AMC監控解決方案的領先者，隨著半導體廠對AMC監控的剛性需求成長，創控營運規模逐年成長，尤其全球先進製程積極擴產，創控直接受惠，去年下半年起效益顯著躍升。

創控表示，半導體廠務端的AMC監控解決方案持續成長之外，公司更持續增加在半導體製程的應用，協助客戶解決更多痛點，去年下半年推出重量級新產品FMS 2000、MiTAP M3分析儀，其中FMS 2000是針對FOUP內微環境AMC監控解決方案的第1個產品，未來創控將持續開發AMC監控解決方案應用在半導體製程微環境、設備等各個製程，期望能創造AMC監控應用商機。

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