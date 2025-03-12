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焦點股》由田：打入面板級封裝 帶量大漲

2025/03/12 10:22

由田總經理張文杰帶領公司積極發展半導體領域。（記者卓怡君攝）由田總經理張文杰帶領公司積極發展半導體領域。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕半導體檢測設備商由田（3455）今年整體訂單維持樂觀看好，尤其在半導體設備多樣齊發且漸收成效下，法人預估，由田第1季為營運淡季，第2季起逐季加溫，全年營收有望再向上成長。

　截至10:00左右，由田股價大漲5.14%，暫報112.5元，成交量逾800張，較昨日的430張大增。

　由田指出，公司在半導體佈局有成，目前2025年半導體在手訂單已優於去年全年，除RDL黃光製程檢測設備持續斬獲各大OSAT（專業封測廠）訂單外，並搶先打入取得面板級封裝（FOPLP）檢測設備訂單，另外公司巨觀OM檢測設備亦已獲得重大進展，不僅廣化客戶群名單、另於同客戶集團內亦持續插旗新廠區。公司目前已進入半導體接單高峰期，預計相關設備交機平均約需6-7個月，在多元產品加上多家客戶放量下，公司全年展望樂觀。

　由田去年營收18.52億，毛利率54%，EPS達5.29元，由田董事會通過盈餘分配案，公司將分配盈餘配息每股2.5元及資本公積每股2元。以昨日收盤價計算殖利率達4.2%。

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