新加坡警告川普關稅連鎖反應 亞洲也逃不過

新加坡副總理顏金勇警告，川普關稅連鎖效應，恐嚴重破壞全球經濟成長。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕新加坡副總理顏金勇（Gan Kim Yong）週三（12日）警告，美國總統川普（Donald Trump）祭大量關稅，加上其他國家一系列的回應行動恐破壞全球經濟成長，這是新加坡作為嚴重依賴貿易的國家至今最強烈的發言。

顏金勇週三接受《CNBC》節目訪問時表示，亞洲的許多人都焦慮的關注川普對美國3大貿易夥伴徵收關稅的措施，以及其他計劃，包括對等關稅。顏金勇指出，儘管不是整個亞洲都會受到直接影響，但是關稅上漲和貿易戰的衝擊可能造成供應鏈嚴重中斷，減緩貿易和投資流動，這將嚴重阻礙全球經濟成長。

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新加坡是亞洲人均最富裕的經濟體之一，該國成功的發展很大程度上受惠於其地理位置優越的港口，目前仍是電子產品和藥品的重要出口國。但與其他依賴貿易的國家一樣，新加坡密切關注美國總統對加拿大、墨西哥和中國徵收的關稅。

顏金勇上（2）月受訪時提到，由於新加坡對美存在貿易逆差，美國關稅對新加坡的直接影響可能有限，但從長遠來看，影響仍不容小覷。

以整個東南亞來看，越南是地區內受到貿易戰影響最大的經濟體之一，該國貿易額是國內生產毛額（GDP）的3倍，因此很容易受到保護主義抬頭的衝擊，去年出現的強勁反彈可能會在今年減弱。

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