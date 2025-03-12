聯友金屬：鎢酸鈉出貨價上漲 股價飆高

聯友金屬受惠中國禁運鎢金屬，3月鎢酸鈉出貨價上漲，開盤大漲。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕興櫃稀有貴金屬鎢、鈷回收冶煉大廠聯友金屬（7610）指出，中國宣布禁運鎢金屬後，3月鎢酸鈉出貨價上漲；聯友金屬股價今日開盤後開高走高，截至9:40分為止，股價大漲5.39元、暫報61.4元，漲幅達9.62%。

聯友金屬為興櫃綠能環保股，去年營收10.99億元、稅後淨利0.59億元、每股稅後盈餘（EPS）1.71元，較前一年度分別增加20%、13倍與12倍，聯友指出，調整營運模式加上國際鎢金屬價格回升，同步推升平均售價與出貨量，帶動去年營運明顯轉佳；同時，今年1月股東臨時會已通過上市案，期透過資本市場提高資訊透明度，拓展全球客戶與多元終端產品布局。

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聯友金屬表示，近期國際鎢金屬及鈷金屬價格上漲帶動公司整體營收獲利成長動能。在鎢金屬方面，美國自2024年9月27日課徵中國鎢製品25%關稅，帶動國際鎢金屬價格谷底翻揚；而在鈷金屬方面，受到剛果內亂限制鈷出口4個月，國際鈷價已明顯獲得支撐，CME鈷期貨遠月合約大漲，可望帶動公司出貨價格進一步調漲。

聯友金屬指出，目前國際客戶對鎢酸鈉需求孔急，國際市場報價持續看漲，目前鎢酸鈉報價已上漲1成，身為台灣唯一一家以回收鎢金屬冶煉生產製造鎢酸鈉的公司，可望受惠此一商機；此外，以自有專利的回收冶煉製程製造鎢金屬相關產品，製造成本相對平穩，且具有產品配方及產線機動調配的能力預估隨鎢酸鈉報價及出貨量逐步成長，可望同步挹注整體營收獲利表現。

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