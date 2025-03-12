Uber Eats確定不買台灣foodpanda了！還要付82億分手費

最新消息指出，Uber正式終止對Foodpanda業務併購案，並將支付2.5億美元（約新台幣82.2億元）解約金。（資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕去年台灣外送龍頭業者Uber Eats的母公司Uber，打算收購德國外送餐飲公司Delivery Hero在台灣的foodpanda，但隨後遭到公平交易委員會（下稱公平會）否決案件導致破局，根據最新消息指出，Uber正式終止對Foodpanda業務併購案，並將支付2.5億美元（約新台幣82.2億元）解約金。

綜合《路透》、《彭博》報導，Uber去年（2024年）5月宣布以9.5億美元（約新台幣312億元）併購Foodpanda台灣外送事業，但公平會認為，Foodpanda為Uber在台灣的主要競爭對手，一旦Foodpanda遭併購，Uber將壟斷超過9成以上的市占率，進而出現提高價格的可能性，後在12月時決議雙方「禁止結合」。

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Uber方面將付2.5億美元解約金。發言人向彭博發布的聲明重申，對公平會裁決感到失望，但予以尊重，不會上訴。

Uber發言人表示： 「我們仍然致力於台灣市場，將持續以創新且具競爭力的方式服務當地消費者、商家和外送合作夥伴。」

Delivery Hero則在聲明中表示，台灣仍是該公司長期策略的一環。

不過，當初的協議中包含Uber將購買Delivery Hero新發行的3億美元（約新台幣98億元）股份，Uber指出，終止併購案不會影響股份購買協議。

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