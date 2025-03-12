晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

Uber Eats確定不買台灣foodpanda了！還要付82億分手費

2025/03/12 09:54

最新消息指出，Uber正式終止對Foodpanda業務併購案，並將支付2.5億美元（約新台幣82.2億元）解約金。（資料照）最新消息指出，Uber正式終止對Foodpanda業務併購案，並將支付2.5億美元（約新台幣82.2億元）解約金。（資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕去年台灣外送龍頭業者Uber Eats的母公司Uber，打算收購德國外送餐飲公司Delivery Hero在台灣的foodpanda，但隨後遭到公平交易委員會（下稱公平會）否決案件導致破局，根據最新消息指出，Uber正式終止對Foodpanda業務併購案，並將支付2.5億美元（約新台幣82.2億元）解約金。

綜合《路透》、《彭博》報導，Uber去年（2024年）5月宣布以9.5億美元（約新台幣312億元）併購Foodpanda台灣外送事業，但公平會認為，Foodpanda為Uber在台灣的主要競爭對手，一旦Foodpanda遭併購，Uber將壟斷超過9成以上的市占率，進而出現提高價格的可能性，後在12月時決議雙方「禁止結合」。

Uber方面將付2.5億美元解約金。發言人向彭博發布的聲明重申，對公平會裁決感到失望，但予以尊重，不會上訴。

Uber發言人表示： 「我們仍然致力於台灣市場，將持續以創新且具競爭力的方式服務當地消費者、商家和外送合作夥伴。」

Delivery Hero則在聲明中表示，台灣仍是該公司長期策略的一環。

不過，當初的協議中包含Uber將購買Delivery Hero新發行的3億美元（約新台幣98億元）股份，Uber指出，終止併購案不會影響股份購買協議。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財