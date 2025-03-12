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憂那斯達克崩盤、上演2021中國科技股後塵 ! 彭博專欄揭3大理由

2025/03/12 14:03

川普關稅干擾，美股已經連續3周下跌，科技股成重災區。（歐新社資料照）川普關稅干擾，美股已經連續3周下跌，科技股成重災區。（歐新社資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普關稅攪亂全球股市，黑色星期一血洗美股，全球投資者正重新評估對美國例外論的信心，他們想知道那斯達克是否只是經歷一次調整，還是在醞釀更糟糕的事情。《彭博》專欄指出，美國正面臨成長型股票出現大幅貶值的風險，憂慮那斯達克指數恐上演與中國A股科技股在2021年慘崩的類似經歷，當時MSCI中國指數市值縮水3分之1。

《彭博》專欄作家、曾是投資銀行家、持有特許金融分析師證照（CFA）的任舒莉表示，這不是危言聳聽，她所持的理由是包括「科技七雄」的科技主導地位正遭受結構性挑戰，以及美國風險溢酬上升、購買美國產品是一項非常擁擠的交易等三大觀點。

在2021年時，中國政府祭出多項監管措施，頻頻出手打壓互聯網民企，導致中國科技產業蒸發上兆美金。分析人士指出，當時北京一連串的重拳整頓，是為了中國的「科技轉型」鋪路，但這對於中國科技巨頭們來說，2021年是相當難熬的一年。

當時北京當局鎖定多家科技巨頭進行打壓的策略，導致中概股慘遭拋售。當時美媒《CNN》曾統計，2021年在海外上市的中國企業，總市值累計已蒸發逾1.2兆美元（約新台幣39.5兆元）。其中，阿里巴巴市值相較2020年10月高點狂瀉近44％、整體市值大減3440億美元（約新台幣11.3兆元），騰訊股價也從2021年初的高點慘跌近4成、超過4000億美元（約新台幣13.1兆元）的市值也灰飛煙滅。

美股昨日受美國關稅政策打擊不支倒地，「科技七雄」同步下挫，1日市值合計蒸發7590億美元（約新台幣25兆元），創下史上最大單日市值縮水紀錄。

任舒莉指出，今年中國農曆春節DeepSeek問世，向全球展現中國也具有實現演算法效率的能力，而中國科技巨頭阿里巴巴也推出了聲稱可與DeepSeek相媲美的大模型，能夠代表用戶執行更複雜任務的人工智慧，而代理商也開始進入市場。

這些快速發展的AI行業事件表明，中國企業在軟體領域正在取得突破，已經成為美國的戰場，中國破壞性威脅依舊存在。此外，電動車和智能手機領域就更加糟糕，其關鍵點就是中國企業正在向價值鏈上游邁進，重新定義奢侈品的含義。

小米汽車和比亞迪相繼在電動車的高、低價領域進行夾殺。其中，小米推出一款售價7萬3000美元（約新台幣240萬元）的4門轎車，而比亞迪則力推「全民智駕」策略，其智慧駕駛輔助系統將全覆蓋42萬元人民幣（約新台幣190萬元）以下的所有車款，這讓美企特斯拉和蘋果必須更努力地爭奪消費者的錢包。

任舒莉指出，川普啟動徵收關稅，並進行聯邦大規模裁員，導致美國經濟衰退風險上升。對此，川普拒絕排除經濟衰退的可能性，並改變了說法、聲稱美國在經濟轉型期間「真的無法關注股市」。同時，美國財政部長貝森特 （Scott Bessent） 表示，政府將進入「排毒期」，停止財政大手大腳。

任舒莉認為，川普及其閣員的這些言論，讓她想起中國國家主席習近平在2021年對「資本無序擴張」的抨擊。

野村證券稱，自全球金融危機以來，外國投資者已淨購買美股金額約達2兆美元。美股上漲使這些投資者的總持有量飆升至17.6兆美元（約新台幣579.3兆元），手上持有的股票已超過美國債務。根據最新數據，截至2023年6月，海外投資者持有美國股票的比例達到創紀錄的17%。

隨著美股估值持續變高，市場經理人也開始深感不安。根據美銀美林一項調查指出，進入2025年，有高達89%的投資人認為「美國股市被高估」，這是自2001年4月以來的最高水準。因此，當戰略家們說美國例外論暫停時，外國投資人可能會選擇退出美股。

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