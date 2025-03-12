CNN：把關稅當萬靈丹 川普喊「美國再次偉大」的背後？

美國總統川普（Donald Trump）上任喊話要讓美國再次偉大。（法新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）上任喊話要讓美國再次偉大。他認為關稅是萬靈丹，一種能夠恢復美國製造業實力、迫使外國在關鍵爭議上讓步、恢復貿易平衡、帶來大量資金，幫助償還美國赤字，並減輕美國人稅負的萬能經濟工具。

《CNN》報導指出，川普說得沒錯，如果使用的時機對，關稅確實能藉由使外國商品更加昂貴，來幫助提升國內產能。而由於美國經濟規模龐大且多元化，對貿易的依賴程度不如鄰國，因此可以利用關稅，對其他國家的經濟造成傷害，但不會使自身陷入衰退。

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儘管關稅帶來的收入有助於抵消部分赤字，但俗話說，如果聽起來好得難以置信，那通常就是假的。

川普計畫的問題在於，關稅無法同時實現這一切目標，因為他的目標往往自互矛盾。文章舉例，若關稅是種施壓手段，那對方一旦低頭，關稅就必須取消，意味著將不會有關稅來恢復貿易平衡。

而要是關稅在於促進美國的製造業，就不能同時增加收入來抵消赤字，如果美國人轉而購國產商品，那誰來付外國產品的關稅呢？

文章表示，川普的關稅計畫對美國經濟可能害多於利。近期川普坦承，關稅將導致「混亂」。在川普拒絕預測，美國能避免因他的貿易政策而導致衰退後，美股週一暴跌。

然而，川普似乎相當相信關稅。他經常讚揚前總統麥金里（William McKinley）。100多年前、麥金里在美國還沒有所得稅時，就對外國課徵了高額關稅。川普經常說，關稅是「個美麗的詞」，將使美國再度富裕。

儘管頻繁延遲和退讓，基於各種原因，川普似乎打定主意，要從4月2日開始，對外國製造的產品徵收高關稅。川普對關稅能獲得多少資金，做出了天文數字的估計，他說：「我們將收取數以兆計美元，並創造空前的就業機會。」、「關稅是為了使美國再次富裕，讓美國再次偉大。」

美國聯邦預算問責委員會（The Committee for a Responsible Federal Budget）估計，川普對中國、墨西哥和加拿大課徵的關稅，每年將帶來約1200億美元（近4兆台幣），而10年約為1.3兆美元（近43兆台幣）。

但這些關稅並非為長期存在而設計。還有1個問題是，美國每年從所得稅中籌級約3兆美元（約新台幣98兆元），同時每年也進口價值約3兆美元的商品，這意味著，美國要對所有進口商品徵收至少達到100%的關稅，才有辦法用關稅取代所得稅，但這非常不合理，也可能會為美國消費者帶來價格衝擊。

無論如何，經濟學家大都認為，貿易逆差並不在於損失或補貼。事實上，它們可能反映強勁的經濟。關稅不太可能有意義地縮小美國與其他國家的貿易差額，要是真縮小了，這可能是美國購買力正在減弱的信號。

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