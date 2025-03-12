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黃金重回2900美元！專家曝持續上漲有條件

2025/03/12 08:34

週二（11日）黃金價格上漲1%。（彭博資料照）週二（11日）黃金價格上漲1%。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於美元走弱以及關稅戰引發經濟放緩的擔憂，週二（11日）黃金價格上漲1%，分析師指出，在市場不確定性持續存在的情況下，黃金可能會繼續受到支撐，但若俄烏談盤有進展，可能降低風險溢價。

現貨黃金價格上漲1%，至每盎司2917.79美元；美國4月交割的黃金期貨上漲0.7%，報每盎司2920.90美元。

《路透》報導，OANDA MarketPulse市場分析師Zain Vawda表示：「在市場不確定性持續存在的情況下，黃金可能會繼續受到支撐，從而提振對避險資產的需求。然而，俄羅斯與烏克蘭的談判若有任何進展，都可能降低風險溢價。」

美國總統川普（Donald Trump）針對主要貿易夥伴實施的關稅政策導致全球市場大幅波動，並加劇了人們對經濟成長的擔憂。

市場目前關注週三公布的美國消費者物價指數（CPI），以及週四的生產者物價指數（PPI）。根據路透社調查，分析師預計2月CPI上升0.3%。

交易員目前預計聯準會將在6月降息。

德國商銀報告指出：「今年年初以來，黃金已大幅上漲，目前金價已處於非常高的水準，這限制了上漲潛力。」

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