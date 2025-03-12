她不滿Costco「這規定」像被當小偷！網熱議：不接受就退卡

美式賣場好市多（Costco）在賣場出口處會派店員，在門口把顧客消費的收據核對後再畫上一筆。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）在賣場出口處會派店員，在門口把顧客消費的收據核對後再畫上一筆。不過台灣最近有一名女網友發文抱怨，指出她和同事最近到Costco合購商品，買完後分別離開，而原PO的收據不小心弄丟了，沒想到卻因此被Costco店員在出口攔下，讓原PO直呼像是被當小偷，感受不太好，文章隨即引發熱議。不少網友告訴原PO，為何Costco會有這項規定，而如果原PO無法接受Costco規定的話，那還不如退卡不去消費，何必搞到自己不開心。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她本身對於好市多在出口檢查收據的機制就覺得很厭惡，覺得是不是把客人當小偷，所以結帳後都會趁亂離開賣場，後來知道這是為了核對品項，才後來開始和一般會員一樣排隊核對收據，但她心中還是認為這不是一個必要的行動。

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原PO表示，她最近和同事到賣場合購商品時，她較晚離開還不小心弄丟了收據，沒想到卻在門口被店員攔住，讓她瞬間覺得「為什麼？我不是結完帳了？為什麼我應該被攔下來？」，最後原PO被問了幾個問題後離開，Costco員工也提醒她下次要出示收據，這讓原PO忍不住說：「滿腦子當下只覺得好像被當小偷」、「我想不到為什麼在當下我需要被攔下來」。

文章隨即引發熱議，許多網友紛紛回應，有網友就說：「第一、賣場有自己的規定，如果妳不想遵守，退卡便是，不要再去消費，免得妳不愉快，賣場服務員還要被妳刁難。第二、Costco賣場檢查收據並不是先例，早期『萬客隆』賣場也是出場要出示收據。第三、妳沒偷東西，為何要怕別人看！？大部分的都只是稍微看一下，並不會一樣一樣的核對，這是一種心理學。第四，對收據最大的原因是，怕有心人亂推別人結帳完的車，這樣有沒有讓妳覺得賣場很貼心…？」

也有網友分享，表示：「聽過已結完帳的物品被別人拿走的，妳或許沒差，但哪天若是被偷東西，也會感謝門口還有人協助把關」、「真心非常建議，退會員，不去也不會怎樣，何必搞到自己不開心」、、「退會員後生活更美好，也不用打一大篇文」。

更有內行網友翻出Costco條約，稱：「這是會員條約，妳在申請會員的時候就同意出場檢查，已經同意了，現在在盧什麼」。事實上，好市多在會員規章A項「會員資格」中的第9條就載明：「為確保您購買之商品正確無虞，會員於購物完後於賣場出口處，請提供購物明細收據予好市多員工核對」。

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