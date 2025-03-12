全球最受歡迎電子煙品牌被「這1人」掌握 ! 彭博揭「深圳神秘富豪」

全球電子菸產值達220億美元。中國業者占重要地位。（歐新社）

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〔財經頻道／綜合報導〕電子煙發展蓬勃，全球最受歡迎電子煙幾大品牌，全被中國深圳公司掌握，其中又以Heaven Gifts這家公司最受市場注目，憑藉旗下最受市場歡迎的3款電子煙品牌，成為價值數十億美元的電子煙產業巨頭，該創辦人也因銷售電子菸致富，但作風十分神秘，被稱為「深圳神秘億萬富豪」。

據了解，中國是全球最大的電子煙生產國，早期為國際電子菸品牌廠進行代工，佔全球95%以上的電子煙供應，其中70%來自深圳。美國則是最大的菸草市場，合法菸草市場銷售額接近60億美元（約新台幣1977億元）。而Heaven Gifts的一次性電子煙佔美國電子煙銷售額高達60%，在美國市場具主導地位。

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《彭博》指出，全球受歡迎的一次性電子菸3個品牌，包括Geekvape、Lost Mary、Elf Bar，全都是Heaven Gifts旗下品牌，在全球80多個國家銷售，在美國紐約、英國倫敦、德國柏林的各大商店貨架都可見到，客戶群超過3000萬人，這家公司創辦人是張升偉。

隨著電子菸全球銷售蓬勃，《彭博》億萬富翁指數首次計算了張升偉的淨資產，目前張升偉身價已達29億美元（約新台幣955.6億元），他的財富來自中國深圳愛奇蹟科技有限公司 （Heaven Gifts）約69%的股份。

據報導，一位曾與張升偉密切合作的業內主管稱，張升偉為深圳電子菸行業的團體領袖，但行事相當神祕，拒絕所有媒體採訪，主要原因是保持低調及擔心被中國監管機構注意，畢竟在中國以財富出名具有極大風險。

中媒指出，張偉升是電子煙產業的傳奇人物，非常善於行銷，早年從貿易起家，後來參股多家電子煙上下游企業，擁有許多電子菸知名品牌。

瑞銀在2024年7月曾發布一份電子菸報告稱，中國電子菸廠商在一次性電子煙市場表現出色，預計將繼續主導全球電子煙市場，預計2023-2028年電子煙銷量年均增長率達10.2%，到2028年將佔前40大市場總尼古丁的9.7%，中國獨立廠商為主要受益者

中國業內人士表示，Heaven Gifts的銷售額已超過業界龍頭思摩爾。中媒指出，由於Heaven Gifts並未上市，官方並未對外揭露財報，但根據2023深圳企業500強名單顯示，Heaven Gifts位列135位，預估2022年營收約在86.29億元人民幣（約新台幣391.6億元）附近。

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