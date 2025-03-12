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美股暴跌過度反應！「華爾街神算子」：本週4關鍵數據止跌

2025/03/12 09:33

「華爾街神算子」李（Tom Lee）發聲指出，週一美股暴跌，是對多重利空的過度反應。（彭博）「華爾街神算子」李（Tom Lee）發聲指出，週一美股暴跌，是對多重利空的過度反應。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股築底信號浮現，華爾街最樂觀的分析師之一、被譽為「華爾街神算子」的Fundstrat全球顧問研究主管湯姆·李（Tom Lee）發聲指出，週一美股暴跌，是對多重利空的過度反應，並指出職位空缺報告、CPI、PPI數據及週五政府撥款截止日等本週4關鍵事件，或將助股市止穩。

外媒報導，李指出，標普500指數週一下挫2.7%，創近3個月最大單日跌幅，主要是關稅衝突升級引發的連鎖衝擊，科技股遭遇全面拋售，賣壓尤為慘烈。

另，高盛與穆迪經濟學家上調衰退概率、加拿大候任總理馬克·卡尼（Mark Carney）對貿易問題的強硬表態，加劇了市場恐慌。

但李強調，市場存在止穩契機，投資者正以「英國脫歐級衝擊」定價貿易摩擦影響，這與2022年鮑爾強調「遏制通膨需承受經濟陣痛」時的市場反應相似。

週二美東時間下午5點，川普在商業圓桌會議上的講話備受關注。李表示，觀察人士將緊盯商界領袖能否在參議員蘭德·保羅（Rand Paul）等反對聲中，影響白宮關稅政策走向。此外，職位空缺報告、CPI、PPI數據及週五政府撥款截止日，均構成關鍵風向指標。

李特別提到，CME聯準會觀察工具顯示5月降息概率飆升至49%，暗示聯準會有潛在寬鬆預期。

此外，Fundstrat技術策略主管馬克·牛頓（Mark Newton）認為，市場尚未出現恐慌性拋售，但築底信號隱現，「近期拋售呈現有序且集中的特徵，與投資者期待的『投降式拋售』相去甚遠。儘管艾略特波浪理論與週期分析顯示標普500正接近底部，但德馬克指標的衰竭信號尚未觸發，科技權重指數雖疲軟，大盤整體韌性仍存」。

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