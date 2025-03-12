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花旗集團下調美股評級 稱「2大看跌訊號」已被觸發

2025/03/12 10:44

先前看多美股的花旗集團，現今也加入轉向行列，下調美股評級。（法新社）先前看多美股的花旗集團，現今也加入轉向行列，下調美股評級。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普關稅壟罩，美股已經連跌3週，週一更上演大血洗，三大股市全面重挫，市值已經蒸發數兆美元。《CNBC》報導，花旗集團調降美股評級，主要是「2大看跌訊號」已被觸發，並預計未來3-6個月美國經濟數據將持續惡化，經濟前景恐遜於全球其他市場。

據報導，花旗集團自2023年10月以來，一直維持對美股看漲的立場。但現今花旗分析師警告，標普500指數跌破200日移動均線，以及在過去2年中一直引領市場走高「華麗七雄」，已有4檔股票連續至少5天下跌，這「2大看跌訊號」已被觸發，因而下調美國股票評級，從「增持」下調至「中性」。

據報導，本已陷入艱難局勢的「科技七雄」，在週一下挫中，總市值蒸發了7590億美元（約新台幣24.9兆元），創下單日市值損失的歷史紀錄。

花旗分析師同時警告，美國例外論「至少在未來幾個月暫停」，美國經濟前景恐遜於全球其他市場。

專家指出，關於美股股市是否已經觸底，可能要等到本週三的CPI數據公佈後再做判斷。如果數據低於預期，可能會傳遞出聯準會（Fed）有放鬆空間的訊息，從而為股市帶來一些緩解。但如果通膨高於預期，可能會產生相反的效果，股市恐將再次下跌。

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