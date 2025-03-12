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市場恐慌蔓延 川普淡化經濟衰退疑慮

2025/03/12 10:10

美國總統川普（Donald Trump）。（法新社）美國總統川普（Donald Trump）。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）上任以來，多次威脅要課徵關稅，週二（11日）在對加拿大發出最新的貿易戰威脅後，又撤回相關言論，反覆無常的態度引發市場的擔憂，川普同（11）日則淡化關稅引發經濟衰退的風險，然而這一風險已導致美國市場陷入低迷。

《彭博》報導，在加拿大安大略省宣佈計劃對運輸至美國的電力徵收附加費後，川普週二威脅要將加拿大鋼鐵、鋁的關稅提高一倍至50％，但在安大略省讓步後，川普隨即也退回原先宣佈的25％稅率計劃。

這次的事件令市場更加不安，因為市場原本已經做好準備應對於於午夜開始的全球金屬稅，而這次世界也反映出川普政府過去6週以來反覆無常的關稅攻勢，令投資人感到驚慌，同時讓企業困惑。

由於人們對全球最大經濟體成長可能即將停滯的擔憂日益加劇，主要股指相較高點已跌約10％。川普本人在週日（9日）受訪時，未排除衰退的可能性，這也加劇了經濟衰退的疑慮。

週二稍晚，在白宮被問到是否擔心經濟衰退時，川普的語氣相對樂觀，川普表示，自己根本沒看到類似跡象，認為美國將蓬勃發展，同時也淡化市場低迷的影響。川普指出，市場會上升也會下降，「這與我無關」。

在僅僅幾小時後，川普在與商界的圓桌會議中告訴企業高層，要做好應對更多關稅的準備，並透露稅率可能更高。川普表示，增加關稅代表企業「更有可能」將業務轉移到美國境內。川普強調，最大的勝利不是關稅，有一大筆錢回流就是一大勝利，但企業進入這個國家並進行生產才是最大的勝利。

雖然川普的其他政策也可能威脅美國經濟成長，包括大規模驅逐出境的威脅，以及馬斯克（Elon Musk）所領導削減聯邦勞動力、支出的行動，但不斷升級的貿易戰一直是風險評估的焦點。經濟學家表示，此舉將提高消費者物價，其他國家的報復將傷害美國出口商，所有這些都可能對經濟成長造成阻礙。

大多數經濟學家並不認為美國經濟衰退的風險迫在眉睫，但已經可見一些警訊，從消費者支出和信心減弱，到小型企業不確定性激增。上（3）月整體經濟的招聘保持穩定，但失業率小幅上升至4.1％，馬斯克精簡聯邦機構的行動又增加了就業風險。

對此，川普週二則重申，這項措施將為民營企業帶來成長，儘管現在遇到一些小狀況，但不是什麼大問題，政府已為未來節省大量的資金。

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