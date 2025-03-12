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三天內2度示警！達利歐：美須出售大量世界不願意購買的債務

2025/03/12 16:33

橋水基金創辦人達利歐示警，美國債務問題加劇，可能導致「令人震驚的發展」。（資料照，路透）橋水基金創辦人達利歐示警，美國債務問題加劇，可能導致「令人震驚的發展」。（資料照，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國國債已膨脹至36.2兆美元（約新台幣1186兆元），在2025年將有9.2兆美元（約新台幣303兆元）債務到期、佔美國總債務比例達25.4%。對此，橋水基金創辦人達利歐（Ray Dalio）今日再度示警，直指美國債務面臨「非常嚴重」的供需問題，恐對全球經濟產生深遠的破壞性影響。

據報導，一直以來，達利歐對於美國不斷增加的債務發出示警，但這一次言論距離上次發表僅相隔1天。達利歐在10日接受播客節目「Odd Lots」訪問時向川普喊話，必須立即承諾削減財政赤字，否則美國將在3年內面臨嚴重債務危機。

《CNBC》報導，達利歐今日在新加坡與Salesforce執行長Marc Benioff同台時，再度示警美國債務問題，他稱，美國「必須出售」大量世界不願意購買的債務，此事迫在眉睫，並且「至關重要」。但大多數人不了解債務的機制。

達利歐表示，美國國債已超過36.2兆美元；因此，美國赤字必須下降，從GDP7.2%的預測水準降至3%左右。

達利歐說，如果不行動將會陷入麻煩。我無法確切告知危機何時爆發，但這就像心臟病發作一樣，你只會越來越接近它。 我猜，危機將在大約3年內發生，可能提前1年或推遲1年。」

當被問到美國債務問題是否會導致一段時期的緊縮時，達利歐則回答說，這個問題恐導致債務重組、美國向其他國家施壓購買債務，甚至停止向一些債權國付款。

對此，馬斯克昨日也表示，國債利息支付已超過了國家安全預算，如果不採取行動，未來將會一無所有，他不想美國破產。

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