美經濟衰退逼近5成！薩默斯揭風險暴增核心關鍵

美國前財政部長薩默斯。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國經濟衰退風險是越來越高，前美國財政部長薩默斯（Larry Summrs）警告，經濟陷入衰退的可能性已經接近50/50，而造成衰退風險上升的主因是“完全適得其反的經濟政策”，關稅政策及其不確定性對經濟有雙重負面影響。

外媒報導，週一美股遭遇重創，標普500指數收跌2.69%，創2024年12月18日以來最差單日表現，道瓊指數收跌2.08%，那斯達克指數收跌4%，那指100收跌3.81%，創2022年以來最差單日表現。

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隨著美股持續下挫，薩默斯最新警告給本已緊張的市場情緒，增添了更多壓力。

薩默斯11日在社群平台X上發文稱，美國經濟陷入衰退的可能性已經"接近50/50"，這項評估比他幾個月前的預期明顯更加悲觀。

薩默斯指出，幾個月前，我認為今年出現衰退的可能性很小，年初幾乎沒有人認為衰退有實質的可能性。但現在，雖然可能還不到50/50，但也非常接近了。

他將這一風險上升歸因於一個核心問題：「完全適得其反的經濟政策」。

薩默斯對川普政府的貿易政策提出了尖銳批評，我們正陷入最糟糕的兩難境地，關稅政策及其不確定性對經濟的雙重負面影響：一方面推高物價，引發通膨；另一方面抑制需求，導致經濟成長放緩。

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