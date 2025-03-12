買進一輛Model S！川普：針對特斯拉的暴力行動是恐怖主義

美國總統川普（Donald Trump）。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週二（11日）表示，針對特斯拉（Tesla）經銷商的暴力行動將被認定為國內恐怖主義，肇事者將經歷「地獄般的折磨」，藉此表達對盟友、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）的支持。

《路透》報導，川普週二在馬斯克的陪同下，為他的員工挑選一輛新的特斯拉電動車，帶動特斯拉一甩前（10）日陰霾，收盤股價漲近4％，從4年半以來最大的單日跌幅中反彈。

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近期美國出現「抵制特斯拉」行動，以表達對馬斯克領導的政府效率部（DOGE）在川普要求下，大幅裁減聯邦勞動力，以及取消資助全球人道主義計劃相關行動的不滿。川普在白宮談到示威者時表示，他們正在傷害一家偉大的美國公司。如果他們這樣對待特斯拉，或者是這樣對待任何公司，當局將抓住他們，並且讓他們經歷「地獄般的折磨」。

白宮發言人費爾茲（Harrison Fields）指出，激進左翼份子持續針對特斯拉採取令人髮指的暴力行動，這無異於國內恐怖主義。

上週約有350名示威者在奧勒岡州波特蘭市的1家特斯拉經銷商店外進行抗議；今年3月初，在紐約市一家特斯拉經銷商外發生的示威活動，有9人被捕。據報，有部份特斯拉車輛和展間遭到破壞，目前相關情況仍正在調查中。

一個自稱「打敗特斯拉」示威活動組織者的團體在社群平台Bluesky聲明回應，在公共場所進行和平示威不是恐怖主義。華府只是試圖恐嚇民眾，不會讓他們得逞，呼籲人們繼續參與示威。

法律專家則稱，川普可能會指示司法部根據恐怖主義法規對特斯拉經銷商破壞者提出控訴，但目前仍不清楚這些指控是否會在法庭上成立。

川普週二購買1輛特斯拉Model S，作為對馬斯克的支持。川普表示，當選總統後自己不再被允許駕駛汽車，會將這輛車留在白宮供工作人員使用。Model S的起價約8萬美元（約新台幣263萬元）

自12月17日創下1.5兆美元（約新台幣49.4兆元）歷史新高以來，特斯拉市值已縮水一半以上，抹去了川普11月勝選後，大部份的漲幅。由於汽車銷量和利潤的下滑，加上對馬斯克政治活動的反彈，特斯拉股價自12月以來一路走低，投資人也擔心馬斯克過度參與政治會分散這名執行長的注意力。

馬斯克週二也向記者透露，只要自己還有用，就會繼續留在華府，同時也將繼續擔任特斯拉的執行長。

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