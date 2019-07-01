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美股下跌才剛開始！華頓教授警告：2事件若沒發生 恐每天跌千點

-0001/11/30 00:00

華頓商學院教授西格爾（Jeremy Siegel）警告，如果烏俄停火協議和關稅停徵沒有發生，那麼市場將每天再下跌1000點。（彭博）華頓商學院教授西格爾（Jeremy Siegel）警告，如果烏俄停火協議和關稅停徵沒有發生，那麼市場將每天再下跌1000點。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美股在週一（10日）慘遭大屠殺，週二續跌，然而跌勢才開始，華頓商學院教授西格爾（Jeremy Siegel）警告，如果烏俄停火協議和關稅停徵沒有發生，那麼市場將每天再下跌1000點。

CNBC報導，西格爾表示，在美國總統川普不斷威脅加徵關稅，美股週二續跌，而標普500指數盤中低點，較歷史高點下跌了近10%，今年來已跌逾5%，雖然終場跌勢縮小，然而美股赤裸裸的修正才剛開始。

他認為，標普500指數“絕對”有可能從這裡大幅下跌。

他進一步說明，川普的貿易政策，不斷的變來變去，尤其是對加拿大的關稅，“這並不能灌輸信心”，信心是你經濟表現良好的母乳，而這些政策對經濟沒有任何好處。

另週二烏克蘭同意美國立即提出為期30天的停火，等待俄羅斯批准該計劃。

西格爾表示，如果停火協議和關稅停徵沒有發生，市場將每天再下跌1000點，顯然，正是這種破壞性的貿易政策，讓市場真正感到擔憂，並在消費者和企業中播下不確定性。

對於川普表示，我們（美國）正處於經濟轉型期，西格爾斷言，無論是在政治上還是在經濟上，“這都沒有意義”。

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