股市大跌時該怎麼辦？股神巴菲特教你「這一招」應對

「股神」巴菲特（Warren Buffett）。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國股市本週出現大幅下跌，投資人對經濟可能放緩的風險感到憂心，標普500指數自2月19日創下歷史新高以來，在週二（11日）盤中已下跌超過10%，進入技術性修正區間，如果經濟衰退的跡象變得更加明顯，投資人可能會進一步拋售股票，使市場承受更大壓力。面對市場大幅下跌，「股神」巴菲特（Warren Buffett）曾在致波克夏（Berkshire Hathaway）股東信中，展現出其投資智慧，他引述了1首19世紀的詩，告訴投資人在這個狀況下，保持冷靜是關鍵。

《CNBC》報導，巴菲特在2017年給股東的信中說：「沒有人能預測股市在短時間內會跌到什麼程度，如果市場出現大幅下跌，投資人應該記住英國詩人吉卜林（Rudyard Kipling）在 1895 年左右創作的經典詩篇《如果》（If）中的幾句話。」

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「如果你能當所有人都失去理智時，仍能保持冷靜…如果你能耐心等待，而不因等待而厭倦…如果你能思考，但不讓思考成為你的唯一目標…如果當所有人都懷疑你時，你依然能相信自己…那麼，這世界與所有的一切都將屬於你。」

值得注意的是，巴菲特當時談論的是股市的大幅下跌，例如 2007 年至 2009 年的熊市期間，標普 500 指數曾暴跌超過 50%。然而，這類劇烈下跌比現在的市場情況更為罕見。報導提到，股市進入修正（下跌10%或以上）是很常見的狀況，根據Baird Private Wealth Management數據，自1980年以來，標普500指數已經歷經了21次10%以上修正，年內平均跌幅為14%。

投資人通常無法預測市場情況是否會變得越來越糟，直到真的變得更糟。巴菲特在 2017 年的信中寫說：「沒有人能告訴你這些情況何時會發生。市場的信號隨時可能從綠燈變成紅燈，而不會歷經黃燈。」

但無論市場修正是短暫的，還是漫長而痛苦的，對於散戶投資者來說，訊息都是一樣的：堅持你的長期計畫，並持續投資。

巴菲特將經濟衰退視為「絕佳的機會」，因為從歷史經驗來看，市場總會重新回到上升趨勢，根據 Hartford Funds 的數據，自 1928 年以來，熊市（從近期高點下跌20% 或以上）的平均持續時間，僅僅不到 10 個月。對於投資人可能計劃投資的數十年時間裡，只會是短暫的插曲。

即使市場下跌讓人感到恐懼，投資人應該牢記自己的長期目標上。當市場下跌時持續投資，這意味著你正在以較低價格購買股票。只要投資組合足夠多元化，股價跌得越低，你就能以更划算的價格持有更多資產。

這讓人想起巴菲特在 2009 年股東信中所說的另一句名言，當時他建議投資人應該把握市場低迷時的機會：「重大機會並不常見，當下起黃金雨時時，請拿起水桶（Bucket），而不是頂針（Thimble）。」

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