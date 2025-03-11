川普將矛頭指向中國製貨櫃船 打海洋經濟戰

美國川普政府將矛頭指向中國製造的貨櫃船，加劇全球海洋經濟戰。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕作為美國不斷擴大全球經濟和貿易戰的策略，美國川普政府將矛頭指向中國製造的貨櫃船，加劇全球海洋經濟戰。

美媒CNBC報導，近年來，中國在船舶製造領域的影響力迅速增強，已在全部船舶製造領域超越原領先者韓國。

請繼續往下閱讀...

根據Veson Nautical的數據，到2024年，中國建造的貨櫃船將佔據81%的市場。在散裝船隊中，中國船舶佔全球船隊的75%。在主要能源市場，中國也不斷增強其影響力，目前，中國在液化石油氣運輸船市場的佔有率為48%，超過韓國的46%。僅在液化天然氣運輸船市場，韓國仍保持領先地位，佔有62%的佔額，而中國的為38%。

Xeneta首席航運分析師Peter Sand表示，儘管中國幾十年來一直在擴大造船規模，但過去五年來，中國造船業的主導地位進一步提升。他說，中國銀行和租賃機構提供的誘人的融資、產品品質的提高、以及與在先進大型船舶建造領域佔據主導地位的韓國船廠相比具有競爭力的定價。

在前任總統拜登總統領導下，美國貿易代表根據《1974年貿易法》第301條款對中國的船舶製造業發起不公平貿易調查。2025年1月發布的一份報告得出結論，中國的財政支持、對外國公司的壁壘、智慧財產權盜竊、採購政策和強制技術轉移使其造船和海運業獲得不公平的優勢。

川普在上週對國會發表演說時宣布，他將在白宮設立一個新的造船辦公室，提供特殊的稅收優惠，以吸引更多造船業回歸美國。

為懲罰使用中國製造的船隻進行貿易運輸的遠洋運輸公司，美國政府提議對抵達美國港口的中國製造的船隻徵收高額稅款。對於中資業者（如中遠海運集團），每艘船的服務費可能高達100萬美元。對於擁有由中國製造的船隻的非中資遠洋運輸公司來說，其每次停靠美國港口的服務費將高達150萬美元。

中國船舶訂單的大幅成長反映出美國政府的擔憂。週二，眾議院軍事委員會海上力量和兵力投射小組將就美國造船業舉行聽證會，美國貿易代表辦公室定於3月24日舉行公開聽證會。

除了對中國製造的船隻停靠美國港口收取的服務費外，美國貿易代表辦公室1月份的報告還提議，對那些50%或以上的訂單來自中國船廠的遠洋運輸公司，或預計在未來24個月內交付的船隻，每艘船隻每次進入美國港口需支付高達100萬美元的費用。

限制中國造船業主導地位的提案也將對美國出口施加限制，所有透過船舶出口的美國產品中，最低限制為1%，需要透過美國營運商的懸掛美國國旗的船隻出口。7年內，這些限制將逐步增加，對於需要通過美國運營商的懸掛美國國旗的船隻出口的所有美國商品，限制範圍將至少擴大到15%，其中5%也必須是美國建造。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法