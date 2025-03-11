美媒曝晶片業群雄討論川普攻擊補助 台積電回應尚不明確

美國川普總統上個月對跨黨派的《晶片法案》進行抨擊，並試圖廢除晶片補助，目前還不清楚這會對台積電未來的工廠計畫產生什麼影響。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統上個月對跨黨派的《晶片法案》進行抨擊，並試圖廢除晶片補助，美國媒體報導指出，美國半導體行業協會（Semiconductor Industry Association，SIA）召開電話會議，表達對其在美國新工廠計劃受到影響的擔憂，SIA成員包括輝達、超微、英特爾、安謀、高通和台積電。

9to5mac報導，早在2022年，蘋果就首次宣布「美國製造」晶片的計劃 ，這一消息被譽為美國《晶片法案》的成功案例之一。這是一項政府補貼計劃，旨在使美國擺脫對外國先進晶片供應的依賴，並為美國工人創造就業機會。

請繼續往下閱讀...

該計劃將在亞利桑那州建設一系列台積電晶片製造工廠，其中部分產量將保留用於舊款設備的蘋果晶片。預計這些工廠中的第一家將很快開始量產。

美國政府已經對負責管理《晶片法案》撥款的團隊進行裁員，而《紐約時報》報導稱，晶片製造商召開電話會議討論川普的最新言論，川普在一次演講中脫稿並呼籲國會推翻該法案。

針對川普希望對進口半導體徵稅，並取消一項激勵計劃，儘管台積電似乎與美國政府達成不穩定的休戰協議，但川普的新演說現在讓這項協議陷入質疑。

如果《晶片法案》的資金面臨風險，目前還不清楚這會對台積電未來的工廠計畫產生什麼影響，包括最近宣布的千億美元投資。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法