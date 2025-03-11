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川普關稅政策反覆無常 美股嚇傻市值蒸發131.5兆

2025/03/11 21:47

川普重返白宮以來所推出的一系列新政策，已令企業、消費者和投資人無所適從，尤其是對主要貿易夥伴加拿大、墨西哥和中國反反覆覆的關稅措施，導致股市市值蒸發4兆美元。（彭博）川普重返白宮以來所推出的一系列新政策，已令企業、消費者和投資人無所適從，尤其是對主要貿易夥伴加拿大、墨西哥和中國反反覆覆的關稅措施，導致股市市值蒸發4兆美元。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕受美國總統川普對主要貿易夥伴徵收關稅影響，投資人擔憂美國經濟陷入衰退，導致股市出現賣壓，標普500指數從2月創下歷史高點以來市值蒸發4兆美元（新台幣131.5兆元）。但白宮官員淡化數週以來股市拋售的現象，堅稱商界領袖最近宣布加碼投資美國的行動，顯示美國經濟前景更加光明，川普預計週二將約見「商業圓桌會議」的商界領袖，試圖化解市場疑慮。

川普重返白宮以來所推出的一系列新政策，已令企業、消費者和投資人無所適從，尤其是對主要貿易夥伴加拿大、墨西哥和中國反反覆覆的關稅措施。Wealth Enhancement高級投資策略師吉岡綾子（Ayako Yoshioka）表示：「市場氣氛明顯轉變，過去有效的投資策略現在都不管用了。」

標普500指數10日收盤大跌2.7%，為今年迄今單日最大跌幅。那斯達克指數收跌4%，為2022年9月以來單日最大跌幅。標普500指數從2月19日創下歷史高點後已回跌8.6%，市值蒸發4兆美元，那斯達克指數從去年12月創歷史高點以來已回跌逾10%。　

川普上週末拒絕預測美國經濟是否面臨衰退風險，僅強調關稅生效後，可能出現「一段調整期」。貝倫貝格銀行（Berenberg）首席經濟學家施密丁（Holger Schmieding）將川普視為混亂的製造者，對於川普在關稅問題上反覆無常，這表明川普對其關稅政策的潛在後果幾乎一無所知。

但施密丁認為，美國經濟不存在立即衰退的風險，因美國消費者還有錢可花，也願意花錢，就業市場依舊穩固，能源價格已下降一點，接下來還會有減稅和解除管制。

白宮官員淡化數週以來股市拋售的現象，堅稱蘋果、軟銀、台積電等商界領袖最近宣布加碼投資美國數千億美元的行動，顯示美國經濟前景更加光明，這比股市的波動更有意義。

Baird投資策略分析師梅菲爾德（Ross Mayfield）表示：「川普政府似乎不太在意股市下跌，甚至願意忍受經濟衰退來推動自己的政策目標。這對華爾街來說是一個不小的震撼。」

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