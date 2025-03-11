加拿大省長比川普還硬！揚言切斷電力供應、已向美3州徵附加費

安大略省省長道格福特（Doug Ford）表示，從週一開始對向美國三個州出口的電力徵收25%的附加費，並警告，如果美國對加拿大商品徵收新的關稅，他將切斷加拿大的電力供應。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕雖然美國川普總統可能推遲對加拿大關稅，但這並沒有阻止美國北方鄰國加拿大採取強有力的報復措施，安大略省省長已向美國三個州出口的電力徵收25%的附加費，而且還揚言，假如美加關稅升級，將不惜切斷電力供應。

安大略省省長道格福特（Doug Ford）在新聞發布會上表示，從週一開始對向美國三個州出口的電力徵收25%的附加費，並警告，如果美國對加拿大商品徵收新的關稅，他將切斷加拿大的電力供應。

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福特對記者說：「如果美國升級局勢，我會毫不猶豫地徹底切斷電力」； 「請相信我，當我說我不想這樣做時，我為美國人民感到難過，因為這場貿易戰不是美國人民發起的。只有一個人負責，那就是川普總統。」

福特週一表示，25%的附加費將給紐約、明尼​​蘇達州和密西根州的家庭和企業帶來負擔，並使辛勤工作的美國人每月的帳單增加約100美元。

但反過來，這也會損害加拿大的能源產業。加拿大對美國出口的依賴程度遠高於美國對加拿大商品的依賴程度，如果貿易戰升級，加拿大就有可能陷入衰退。正如俗話所說：「貿易戰沒有贏家」。

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