CNN：20天就讓美國從繁榮轉入恐慌 「R」字無所不在

對經濟衰退的擔憂正撼動股市，GDP預測不斷下調，川普總統和他的經濟團隊正面臨著有關可能出現經濟衰退的質疑。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國有線電視新聞網CNN報導，就在20天前，美國股市還處於歷史最高點，美國經濟似乎正穩定成長，經濟衰退還遙遙無期，但現在，美國經濟就從繁榮轉入衰退恐慌。現在，「R」（衰退，Recession ）字似乎無所不在。

對經濟衰退的擔憂正撼動股市，GDP預測不斷下調，川普總統和他的經濟團隊正面臨著有關可能出現經濟衰退的質疑，並且未能緩解人們對經濟日益高漲的擔憂。

請繼續往下閱讀...

情緒轉變得如此之快令人震驚。幾個月前投資者還在擔心經濟是否太強勁，但現在他們開始準備面對真正的麻煩。

現實情況是，美國經濟似乎還沒有陷入衰退。去年年底，其成長率十分穩定。第一季尚未結束。一月和二月就業市場仍處於成長模式。現在說經濟注定要陷入衰退或許還為時過早，經濟衰退通常會導致大量失業、破產和喪失抵押品贖回權。通常事後看來，先前對經濟衰退的恐慌都是過度。回想一下2022年的經濟衰退，當時有人預測經濟衰退的可能性高達99%。

但壞消息是，經濟學家表示，儘管經濟衰退的風險相對較低，但實際上已經上升。

週一，前財政部長薩默斯 （Larry Summers） 告訴CNN，經濟衰退「確實有可能」。川普的關稅、聯邦支出削減以及聯邦工作人員大規模裁員等問題，導致經濟和市場遭受「不確定性稅」。

他在一次電視採訪中表示：我們確實有可能陷入惡性循環，經濟疲軟導致市場疲軟，市場疲軟又導致經濟疲軟。

紐約聯邦儲備銀行前行長比爾·杜德利週一對CNN表示，預測經濟衰退還為時過早，但他補充說，「風險肯定已經上升」。

對川普經濟議程的不確定性，尤其是對他的關稅計劃的困惑是問題的主要部分。杜德利將此歸咎於貿易戰的混亂局面。他說：「關稅有兩個影響：第一，它會推高價格。二是它們會抑制經濟成長」。

杜德利表示，「川普政府這種時斷時續的做法，讓事情變得更糟，不確定性水準已經高於應有的水準。這種混亂正在蔓延至市場」。

在經歷了六個月以來最糟糕的一周後，標準普爾500指數週一再次下跌近3%。自2月19日創下歷史高點以來，該基準指數已下跌約9%。

CNN發布的市場情緒恐懼與貪婪指數週一進一步跌入「極度恐懼」模式，與幾週前的「中性」相比發生了巨大變化。

隨著投資人紛紛撤出風險較高的市場，轉而進入公用事業、醫療保健和消費必需品等國防領域，科技股遭受了沉重的拋售衝擊。那斯達克指數週一暴跌4%，創下2022年9月以來的最大單日跌幅。其中，特斯拉暴跌13%，輝達、蘋果和Alphabet 分別下跌超過5%。

投資顧問公司Yardeni Research總裁Ed Yardeni在接受CNN電話採訪時表示：股市對川普 2.0政策失去了信心。現在一切都處於危險之中，主要是因為政府急於在很短的時間內設定如此多的目標，卻帶來了意想不到的後果。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法