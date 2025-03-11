新光銀行統籌主辦泓德能源11億元聯貸案 今完成簽約

新光銀行主辦泓德能源科技新臺幣11億元聯貸案，由新光銀行總經理李正國（前排左3）、泓德能源謝源一董事長（前排右3）、泓德能源周仕昌總經理（前排右2）及聯貸銀行代表合影。（圖由新光銀行提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕新光金控子公司新光銀行統籌主辦泓德能源股份有限公司3年期新臺幣11億元聯貸案順利募集完成，於3月11日在泓德能源總部由新光銀行總經理李正國、泓德能源董事長謝源一為代表，完成簽約儀式。

此次聯貸案由新光銀行統籌主辦，共同主辦行包括臺灣中小企銀及安泰銀行，參貸銀行有台新銀行、凱基銀行及板信銀行一起參與。

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泓德能源致力於光能及儲能開發，提供全方位綠電解決方案，截至2024年底在太陽能光電系統及儲能系統建置開工總容量累積約590MW，為國內全方位綠能整合服務領導企業之一，泓德能源除了多項光儲案場規劃外，旗下充電樁/充電站事業及綠電平台事業仍持續擴展，營運範圍從綠電開發到終端車用充電站，提供綠電及智能系統整合服務。

泓德能源2024年度營業收入已突破新臺幣百億元，目前仍有相當於900MW容量的土地庫存量可供案場開發，預計在未來2~3年內陸續進入工程期，泓德集團整體營運展望樂觀。

新光銀指出，透過此次聯貸案，聯貸銀行將資金用於支應泓德能源集團的營運週轉，除有助於泓德能源獲得更多的營運資源，持續規畫投入更多再生能源案場，也彰顯參與聯貸的銀行支持臺灣綠能產業發展。

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