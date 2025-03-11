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台股今日跌幅1.73％ 亞洲第2慘

2025/03/11 18:40

台股今加權指數一度跌破2萬2000點大關，以2萬2071.09點作收，跌幅1.73%，亞股中僅次於新加坡。（資料照）台股今加權指數一度跌破2萬2000點大關，以2萬2071.09點作收，跌幅1.73%，亞股中僅次於新加坡。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕受到美國經濟可能衰退不確定因素影響，台股今加權指數一度跌破2萬2000點大關，以2萬2071.09點作收，跌幅1.73%，亞股中僅次於新加坡。金管會表示，密切注意國際金融市場情勢變化。

台股今開低走低，加權指數終場大跌388.06點，以2萬2071.09點作收，跌幅1.73％，成交量4096.39億元。

金管會證期局副局長高晶萍表示，美股主要4大指數跌幅介於2.08%至4.85%。台股今收盤指數2萬2071.09點，下跌388.06點，跌幅1.73%，成交量4,096.39 億元，外資賣超396.8億元。

同時段上海跌0.36%，香港跌0.88%，日本跌1.12%，韓國跌1.14%，新加坡跌2.29%。亞洲主要股市中，台股今日跌幅僅次於新加坡。

高晶萍指出，今年截至3月10日止，台股下跌2.50%，相較香港漲幅18.56%、韓國漲幅7.12%、深圳漲幅3.95%、新加坡漲幅2.94%、上海漲幅0.43%、日本跌幅7.18%、美國道瓊跌幅1.49%。台股集中市場日均成交量約3774.95億元，相較去年同期增加5.98%。

基本面方面，2025年截至2月底，本益比約20.46倍，現金殖利率達2.50%，加計股票股利為2.62%，國內上市櫃公司截至2月底累計營收約7.19兆元，較去年同期增加16.33%，為歷年同期最高。截至3月10日，信用交易之整戶擔保維持率為165.62 %。

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