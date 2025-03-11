盛保熙：保瑞今年維持高成長 擠進全球前十大CDMO公司

保瑞預估今年是收割的一年，將維持高成長，圖為保瑞董事長盛保熙。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕生技股每股獲利王保瑞（6472）去年EPS繳出38.69元佳績，也併購多家藥廠，保瑞董事長盛保熙表示，每次併購當年會有一次性的費用支出，但隔年就會是收割的一年，看好今年保瑞營運將可維持過往的高成長，今年將可擠進全球前十大CDMO（委託開發暨製造服務）公司。

盛保熙指出，保瑞今年仍會持續併購，買藥廠或買藥證都可能，尤其保瑞在美國的針劑廠因產能滿載，新擴的產線今年第三季將上線，但客戶的需求仍然很強，而該廠也只能接少量的單，還接不到疫苗、抗生素等量大的訂單，所以對針劑廠有較大的需求。

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由於目前美國利率太高，很多私募基金持有的藥廠或者大藥廠都有意處分旗下的藥廠，加上美國不賣藥廠給中國，少了這個對手，保瑞到美國買廠相當有優勢；且因為關稅問題，已有一些大廠要把訂單轉到美國生產，保瑞明尼蘇達廠因此有機會接到轉單，從趨勢來看，保瑞在美國還有布局幾個廠的空間。

至於旗下大分子藥廠泰福-KY（6541），盛保熙表示，他將在本月底接董事長，之後辦理現增來擴增產線，未來也會透過泰福併購大分子藥廠，他認為，美國只有約20家大分子的CDMO廠，泰福已找到相當厲害的團隊，加上基期很低，未來會很有前途，將不會讓股東失望，希望2年後泰福能轉虧為盈。

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