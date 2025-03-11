晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

經濟股市亂了套 川普著急將會見100名大公司CEO

2025/03/11 19:34

美國經濟衰退疑慮增加，美股大跌，美國總統川普將於週二會見美國大約100名大公司的首席執行長。（美聯社）美國經濟衰退疑慮增加，美股大跌，美國總統川普將於週二會見美國大約100名大公司的首席執行長。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普將於週二會見美國大約100名大公司的首席執行長，由於對經濟衰退和通膨的擔憂打擊消費者和投資者的信心，許多公司的股票市值在近日慘跌。

預計川普將在華府舉行的商業圓桌會議例會上與100名執行長進行交談，該組織由蘋果、摩根大通和沃爾瑪等美國大公司的執行長組成，具有影響力。

到目前為止，川普的經濟政策都集中在一系列關稅公告上，其中一些已經生效，另一些則被推遲或將在稍後生效。

市場擔心這些政策可能會提高企業價格，推高通膨，削弱消費者信心，進而打擊經濟成長。

美國股市週一暴跌，基準標準普爾500指數自去年11月川普當選以來已下跌近3％，今年以來累計下跌4.5％。同時，一項針對美國家庭的調查顯示，消費者對前景也越來越悲觀。

商業圓桌會議成員貝萊德首席執行官拉里芬克（Larry Fink）週一在一次行業會議上表示：「我認為，如果我們都變得更加民族主義， 我並不是說這是一件壞事，你知道，它確實引起了我的共鳴，這將會推高通膨。」

高盛集團的經濟學家下調2025年美國經濟成長的預測，並上調通膨預測。

川普已對進入美國的中國商品徵收20%的額外關稅，並對從加拿大和墨西哥進口的商品徵收25%的關稅，不過他暫停對美國鄰國的大部分關稅，直到4月2日，屆時他計劃對所有貿易夥伴實施全球互惠關稅制度。川普上個月表示，這些政策可能會造成「短期的小痛苦。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財