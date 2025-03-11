經濟股市亂了套 川普著急將會見100名大公司CEO

美國經濟衰退疑慮增加，美股大跌，美國總統川普將於週二會見美國大約100名大公司的首席執行長。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普將於週二會見美國大約100名大公司的首席執行長，由於對經濟衰退和通膨的擔憂打擊消費者和投資者的信心，許多公司的股票市值在近日慘跌。

預計川普將在華府舉行的商業圓桌會議例會上與100名執行長進行交談，該組織由蘋果、摩根大通和沃爾瑪等美國大公司的執行長組成，具有影響力。

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到目前為止，川普的經濟政策都集中在一系列關稅公告上，其中一些已經生效，另一些則被推遲或將在稍後生效。

市場擔心這些政策可能會提高企業價格，推高通膨，削弱消費者信心，進而打擊經濟成長。

美國股市週一暴跌，基準標準普爾500指數自去年11月川普當選以來已下跌近3％，今年以來累計下跌4.5％。同時，一項針對美國家庭的調查顯示，消費者對前景也越來越悲觀。

商業圓桌會議成員貝萊德首席執行官拉里芬克（Larry Fink）週一在一次行業會議上表示：「我認為，如果我們都變得更加民族主義， 我並不是說這是一件壞事，你知道，它確實引起了我的共鳴，這將會推高通膨。」

高盛集團的經濟學家下調2025年美國經濟成長的預測，並上調通膨預測。

川普已對進入美國的中國商品徵收20%的額外關稅，並對從加拿大和墨西哥進口的商品徵收25%的關稅，不過他暫停對美國鄰國的大部分關稅，直到4月2日，屆時他計劃對所有貿易夥伴實施全球互惠關稅制度。川普上個月表示，這些政策可能會造成「短期的小痛苦。」

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