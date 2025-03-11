復盛應用跨足手工具產業 14.8億收購伯鑫51％股權

復盛應用發言人許廷儀宣布，將以公開收購方式，取得伯鑫工具51%的股權。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕復盛應用 （6670）今天宣布跨足手工具市場，將以14.81億元公開收購專業手工具廠伯鑫工具（6904）51%的股權，未來希望把手工具的相關營收佔比提升到1成。此次每股收購價格為新台幣157元，計畫收購普通股943.5百萬股，收購期間為2025年3月12日至3月31日。

復盛應用集團成立超過70年，去（2024）年營收約新台幣283億元，為全球最大的高爾夫球具代工廠；伯鑫工具成立超過40年，去年營收約新台幣9億元，

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為亞洲最大、全球前3大的工業級活動扳手廠，客戶多為美歐日本知名品牌，產品應用在水電、機械、基建、車用和航太產業，為台灣少數掛牌的手工具業者，且是具備自主研發設計能力的ODM廠商。

復盛應用發言人許廷儀表示，台灣手工具年產值超過台幣1000億元，是全球前3大手工具出口國，中高階手工具市占率更是世界第一，但廠商多為中小企業，仍有不少隱形冠軍；近年受到中國同業競爭、地緣政治、人工等問題影響，業者陸續有海外設廠、導入自動化等需求，但在資源相對有限下，不易單獨面對上述課題，因此許多業者開始思考如何結合彼此資源來面對挑戰。

許廷儀說，復盛應用因核心製造能力一直以來也有少量生產高階手工具產品，對產業並非完全陌生，而伯鑫工具創辦人家族深刻理解台灣手工具業界所面對的機會與困境，近年也在尋找更具規模的金屬成品成型業者一起來共襄盛舉，而復盛應用在金屬成型領域累積數十年生產經驗，更具大規模量產能力，產品涵蓋高爾夫球桿頭、球棒、航太車用及手工具等，營運據點橫跨台灣、中國、越南、泰國、美國等地，是合適的策略聯盟夥伴。

許廷儀強調，透過跨業結合，復盛應用正式進入手工具產業，此外，雙方計畫以兩家公司共有的「實事求是、精益求精」企業文化為基礎，以復盛應用相對充足的財務實力、跨國生產管理與策略併購資源，搭配伯鑫工具在業界的聲望、專業、人脈關係等雄厚基礎，期望為復盛應用建立另一個強大的成長動能。

復盛應用目前共有4條產品線：高爾夫球具本業、非高爾夫的運動裝備、航太車用、手工具。伯鑫工具主要瞄準中高階的專業級應用，儘管面臨中國競爭，但許廷儀指出，中國生產的品質和台灣不一樣，目標市場也不一樣，伯鑫工具產品單價較高，本身設計能力也強，有專利保護，可以拉開和其他國家競爭者的距離，尤其是以低價競爭的國家。

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