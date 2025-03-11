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美國人最擔憂的財務問題 三分之二認為它成長速度驚人

2025/03/11 18:05

根據美國週一公佈的一項調查顯示，三分之二的美國成年人表示，通貨膨脹是他們最大的財務擔憂。（路透）根據美國週一公佈的一項調查顯示，三分之二的美國成年人表示，通貨膨脹是他們最大的財務擔憂。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國西北互助人壽保險公司（Northwestern Mutual）週一公佈的一項調查顯示，三分之二的美國成年人表示，通貨膨脹是他們最大的財務擔憂，超過一半的人認為今年通貨膨脹將會加劇。

超過一半的受訪者表示，通膨的成長速度超過了家庭收入的成長速度，包括超過80%的人表示，他們在過去三個月中經歷了食品雜貨帳單的上漲；近七成的人經歷了水電費上漲；60%的人在加油時感到油價震驚。這項調查於一月中旬進行，有超過4600名美國成年人參與。

根據紐約聯邦儲備銀行的另一份最新數據顯示，美國人2月預計未來12個月通膨將會加劇。

西北互助人壽保險公司主管約翰·羅伯茨說：經濟學家經常談論通貨膨脹如何有「粘性」，這意味著扭轉大範圍的經濟週期需要時間。我們的研究結果表明，通貨膨脹在個人層面上也具有粘性，它仍然是人們最關心的問題，人們在日常生活中經常會想起它。

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