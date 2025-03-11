榮運現金減資每股5元 大股東長榮海運進帳21.53億元

榮運今日董事會通過現金減資每股5元。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕榮運（2607）今日指出，為調整資本結構及提升股東權益，董事會決議辦理現金減資，減資幅度為50%，減資金額約53.36億元，銷除股份約5.336億股，每股將退還股東現金5元，減資後實收資本額由原本的107.6億元變為53.36億元。

值得注意的是，榮運目前最大股東為長榮海運，長榮海運持有榮運430691張、持股40.36%，榮運減資後，長榮海運將進帳21.53億元。

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榮運表示，此次現金減資案將提請股東常會決議通過，並於陳請主管機關核准後，訂定減資基準日及減資換發股票基準日等相關作業事宜。

榮運指出，截至2024年12月31日止之保留盈餘達150.48億元，可運用資金上升至41.38 億元，負債比率亦下降至17.89%，整體財務結構健全且資金充足。

榮運表示，在保留盈餘及可運用資金充足的前提下，辦理現金減資退還股東股款可減少公司流通在外股數，提高每股盈餘及每股淨值，調整資本結構，提升股東權益報酬率。

榮運預估，2025年下半年之可運用資金於海外子公司資金匯回後可達70億元，足以支應減資所需資金，因此辦理現金減資並不影響公司財務、業務正常運作及未來之營運擴展與投資計畫，且可優化公司資本結構。

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