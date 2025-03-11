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央行大戰熱錢！台幣貶轉升收32.884元

2025/03/11 17:40

新台幣貶轉升，收32.884元。（記者陳梅英攝）新台幣貶轉升，收32.884元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕市場對於美國經濟衰退疑慮加深，美股慘遭血洗，連動台股開盤一度大跌近700點，新台幣兌美元匯率盤中亦下探至32.984元、逼近33元整數大關，惟台股尾盤跌點收斂，中央銀行協同出口商同步進場拋匯，央行大戰熱錢，午後台幣由貶轉升，最後收在32.884元、升值3.6分，成交量16.48億美元。

台股今天大跌388.06點，收在22071.09點，三大法人合計賣超612.42億元。其中，外資賣超460.61億元。

匯銀人士指出，美國財政部長貝森特與川普坦言經濟有可能衰退，使美股出現恐慌性殺盤、美元也跟著大跳水，台幣受到外資持續調節台股、熱錢匯出下，上午盤貶壓沈重，最低下探至32.984元，寫逾一個月新低。

午後在出口商進場拋匯、央行也加大力道調節下，台幣出現逆轉勝戲碼，由貶翻升，不至於成為最弱亞幣。

根據央行統計，美元指數今日下跌0.4%、人民幣勁揚0.49%、日圓大漲0.444%、台幣升值0.11%、新幣升0.08%、韓元升0.05%，亞幣全面走揚。

匯銀人士認為，台幣短線走勢還是要看台股與外資臉色，而台股與美股連動密切，關鍵還是美股要先止跌。

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