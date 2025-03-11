2月全國稅收年增7.2％ 證交稅翻紅增32.2％

財政部公布2月全國稅收1019億元、年增7.2%。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公布2月全國稅收1019億元、創歷年同月新高，年增7.2%；累計1至2月稅收3214億元、創歷年同期新高，年增0.9%；其中2月證交稅187億元、創歷年同月次高，年增32.2%，主因農曆春節落點不同，交易日年增6日；前2月證交稅351億元、年增5.8%。財政部表示，受川普關稅政策等影響，股市震盪，2月上市櫃平均每日成交值年減2.7%。

根據財政部統計，1至2月全國稅收3214億元，較上年同期增加29億元，以綜所稅增加184億元、證交稅增19億元較多，但營業稅減少103億元。財政部統計處副處長劉訓蓉指出，包括綜所稅、證交稅、印花稅及娛樂稅，前2月稅收均創歷年同期新高。

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其中，2月營所稅73億元、年增18.8%，主因特殊會計年度企業結算申報自繳稅款增加及去年同月有大額退稅；前2月營所稅102億元、年增1%。前2月綜所稅1041億元、年增21.5%，主因薪資及盈餘分配所得扣繳稅款增加。前2月營業稅791億元、年減11.5%，主因適用外銷零稅率營業人申請退稅增加，但國內需求穩定，且電機產品、基本金屬、電子零組件及精密儀器等進口稅額增加，抵銷部分減幅。

2月證交稅187億元、年增32.2%，主因農曆春節落點不同，交易日數年增6日；前2月證交稅351億元、年增5.8%。劉訓蓉表示，2月及前2月上上櫃股票平均日成交值分別年減2.7%及年增10.6%，若剔除春節因素（排除1月），證交稅連續21個月正成長，但減幅已收斂。

另外，2月土增稅66億元、年增19.6%，主因基期偏低；前2月土增稅127億元、年減7.4%，主因大額稅款案件減少。2月個人房地合一稅37億元、年減7.2%，前2月58億元、年減18.5%。財政部表示，央行第7波信用管制持續發酵等，民眾購屋態度轉趨保守。

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