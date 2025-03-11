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捷迅2024年EPS 6.11元 看今年持續成長

2025/03/11 16:36

左為捷迅總經理孫鋼銀、圖右為副總經理葉子菁。（記者王憶紅攝）左為捷迅總經理孫鋼銀、圖右為副總經理葉子菁。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕國際貨攬業者捷迅（2643） 2024年合併營收52.59億元，年增26.19%，其中，空運占比79.62%、海運占比11.94%、其他8.44%，每股盈餘（EPS） 6.11元，董事會通過配發現金股利4.5元。

展望今年，捷迅指出，全球因面臨美國多項加徵關稅等不確定政策干擾下，可能帶來美國經濟停滯性通膨，進而影響大宗物資在國際間運送量能的減少及趨緩，終端客戶因消費能力縮減下，使得買方市場採取較為保守的下單方式，以便觀望未來的經貿走勢及改變，但捷迅今年會持續推動更多元物流的服務，已經陸續獲得AI伺服器、電動車、電競遊戲、網通及消費型電子、電商、冷鏈物流等不同領域的客戶族群訂單，看今年營運將會如同一、二月業績表現，呈現穩定性成長。

捷迅今年一、二月營收年成長60.35%及102.60%，二月營收更是創下歷年新高。

捷迅表示，業績成長並非短期受關稅貿易戰及國際經貿問題影響下的出貨潮，而是各項營運項目及國內外各據點陸續接獲新訂單，因長期得到舊有客戶的肯定支持下穩定續約合作，加上去年多項海外佈局及東南亞拓點、併購等綜和效應所致。

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