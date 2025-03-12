週二（11日）加權指數跌388.06點，收2萬2071.09點。（資料照）

1.台股週二（11日）開盤在台積電跌29元，指數跳空下殺333.09點，以2萬2126.06點開出，在電金傳齊殺下，指數開低走低，隨著台積電觸及963元，跌35元，指數觸及2萬1769點，大跌690點，創史上第8大。所幸世芯-KY、瑞昱、宏碁等電子股翻紅走高，加上台積電拉尾盤，終場指數跌388.06點，收2萬2071.09點。

2.記憶體模組大廠威剛（3260）公布2024年毛利率達21.78%，與營業利益率、稅前淨利率、稅後淨利率「四率四升」，並推升稅前淨利達37.81億元，稅後淨利28.45億元，年成長達9成，接近1個股本，獲利能力擊出大滿貫新紀錄；每股盈餘達9.25元，也繳出近15年最佳成績。

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3.萬海2024年合併營收為1617.99億元，年增61.44%，稅後淨利474.09億元，EPS為16.89元，營收及獲利均創史上第三高。董事會週二（11日）通過預計配發現金股利3.5元，以當（11）日收盤價85.7元計算，現金殖利率4%。

4.美國總統川普週二宣布，將對所有加拿大鋼鐵和鋁產品加倍徵收關稅至50%，並在幾個小時內生效，但有宣布維持25%關稅。由於投資人擔心又有新的關稅威脅全球經濟，加劇數月來以來的股市拋售，而烏克蘭和俄羅斯停火進展則短暫提振股市。週二道瓊工業指數下跌478點、或1.14%，那斯達克及標普500指數分別下跌0.18%、0.75%，費城半導體指數跌幅0.70%，台積電ADR收紅0.19%，收在170.97美元。

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