英業達砸下17.7億元 擴大泰國伺服器、筆電產線

英業達近年持續拓展非中國地區的製造能量。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕英業達（2356）攜手客戶擴大美國關稅的應對措施，董事會透過旗下泰國轉投資公司 Inventec Electronics Co., Ltd.,，擬規劃廠房裝修與產線設備購置，用於新增筆電、伺服器組裝線，總金額約5395萬美元（約新台幣17.73億元），後續也將於台灣、捷克進一步拓展同類產品的製造規模。

隨著資通訊產品供應鏈逐漸稀釋中國製造的輸出比重，英業達近年不斷強化非中地區的產能佔比，從各項產品類別來看，車電產品製造據點為越南、墨西哥，穿戴裝置在馬來西亞、越南生產，筆電將於泰國、越南組裝，伺服器則在台灣、墨西哥與泰國設置產線。

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此外，供應鏈消息指出，英業達為因應美國總統川普的本地製造政策，同時符合客戶成本需求，英業達前往德州租用廠房，架設先進伺服器後段組裝產線，考量設備進駐、客戶驗證等程序需要時間，新產線預計會在2、3個季度後開始啟用。

英業達表示，旗下筆電、伺服器、穿戴裝置等產品首季的出貨情形，雖然仍比去年第4季的旺季表現衰退雙位數百分比，但從目前的情況來看，除了減幅優於預期，單季業績也會比去年同期年增雙位數百分比，第2季營運表現可望進一步呈現季增，全年整體營運高峰將落於第3季，未來將繼續關注美國政策與全球市場反應，滾動式調整集團因應策略。

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