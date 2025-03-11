工業電價上漲，平和環保去年EPS3.89元，今年調漲廢水代處理費用。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕平和環保（6771）今日公告去年財報，2024年營收6.35億元、成長4.23％；不過公司吸收電價上漲成本，加上申請上市費用以及認列上市前員工認股一次性費用，稅後淨利1.18億元、年減14.81％，每股稅後盈餘（EPS）3.89元；不過，平和環保表示，今年起適度調漲廢水代處理費用，2月營收0.54億元、年增35.33％；累計1-2月營收1.06億元、年成長12.08％。

去年受工業電價二度調漲衝擊，平和環保吸收電費上漲成本，並未立即調漲廢水代處理費用，毛利率略受影響，不過，今年起已適度調漲廢水代處理費用，維持毛利率，考量客戶長期合作關係，僅吸收部分成本並未完全漲足，後續將再視市況調整廢水代處理費用。

請繼續往下閱讀...

平和環保指出，客戶均為長期穩定合作，隨著環保法規日益趨嚴，有利平和環保拓展下游客戶，雖然國際機構預測全球經濟成長進入低增速常態，不過，藉由開發更多下游行業客戶並優化產品組合，預估今年維持營運穩定成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法