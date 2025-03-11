正德2024年EPS 1.92元 樂觀看今年散裝市場

正德2024年EPS 1.92元。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕正德海運 （2641） 2024年合併營收16.54億元，年增23.68％，稅後盈餘5.84億元，年增37.82％，每股稅後盈餘1.92元。今日董事會決議分派現金股利每股0.5元。

正德今年2月營收1.58億元，寫下同期歷史新高紀錄，年增26.98%，累計前2月合併營收3.21億元，年增24.19%。

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2025年第一季波羅的海運費指數 （BDI） 較往年呈現淡季不淡表現強勁，從2024年底收997點到2025年3月10日1424點，累計上漲 42.83%，尤以海岬型與巴拿馬型運價漲勢領先。

對於今年展望，正德指出，全球航運業正處於快速變化的轉型關鍵時期，隨著紅海航道的逐步恢復，有望降低運輸成本，緩解供應鏈壓力；非洲市場的崛起，基建投資的加速提供了全新的增長機會；俄烏戰爭可望停戰後帶來的戰後重建和復甦需求商機；日趨嚴謹的環保法規推動下的船舶降速或退役致使散裝運力供給的逐漸減少，及美國的不確定貿易政策、關稅新政等多重因素影響均可能有利於散裝航運市場的成長。

正德指出，西非幾內亞的西芒杜礦山即將於2025年投產，將帶來航程大幅增加的遠洋運輸需求。俄烏戰爭若達成停火協議，烏克蘭戰後重建和復甦需求商機，無論是裝載鐵礦砂主要使用的海岬型船舶或是受限於戰爭期間不少港口受創需要的中小型船型及俄羅斯解禁輸出等商機都有助提振散裝航運整體運量。 其次，美國總統川普推動「美國優先」政策並重返製造業，可能引發更大規模的基礎建設投資和大宗商品採購需求，進一步刺激散裝市場。

另外，「國際海事組織」（IMO）加強溫室氣體排放管制措施，明確要求2030年船舶使用的能源至少5％近零，2050年從原本碳排減50％目標，改為更為嚴格的溫室氣體淨零排放（Net-zero GHG emissions），意味著航商營運成本將大幅拉高，加上船舶效能指數（EEXI）及營運碳強度指標（CII）及歐盟碳排放交易系統（ETS）等環保法規上路，老舊、高碳排放的船舶被迫降速或退役，導致船噸數供給減少，加重全球航商汰換老舊船舶的壓力，導致未來數年散裝運力供給逐漸收斂。

正德2024年4月董事會決議再訂購4艘委託大陸造船廠打造6.35萬噸極限靈便型（Ultramax）散裝貨輪，已於2025年1月交付1艘，預計2025年第三季以前交付3艘，已洽妥香港與新加坡航商長期租約。另外，2024年11月在大陸廣州船舶交易所標得3艘載重噸各為8.13萬噸卡姆薩型 （Kamsarmax） 的二手散裝貨輪，已於2024年12月交付首艘，2025年2月交付2艘，已全數交船完成，分別與新加坡與丹麥國際性大型航商簽訂2-5年長約。

截至2025年2月底，正德旗下船隊總數達到20艘，將視市場需求與二手船舶價格適時建造環保節能船隊及處分老舊或非節能船舶，強化船舶航行全球的航線的執行能力，以因應日趨嚴謹的環保法規，強化集團營運競爭力。

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