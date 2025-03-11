威剛去年EPS 9.25元 創新高

威剛去年獲利年增9成創新高（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組大廠威剛（3260）公布2024年毛利率達21.78%，與營業利益率、稅前淨利率、稅後淨利率「四率四升」，並推升稅前淨利達37.81億元，稅後淨利28.45億元，年成長達9成，接近1個股本，獲利能力擊出大滿貫新紀錄；每股盈餘達9.25元，也繳出近15年最佳成績。

威剛表示，受惠記憶體漲價與庫存管理策略雙重效應，帶動2024年毛利率、營業利益率、稅前淨利率與稅後淨利率等4大獲利指標同步創歷史新高，同時，年度稅前及稅後淨利皆年增9成並同步改寫高點。

請繼續往下閱讀...

展望2025年，威剛表示，近期陸續接獲大廠的訂單，已感受到記憶體市況回暖，不僅現貨價止跌反彈，上游原廠對合約價態度也轉趨堅定；NAND Flash供給獲得控制，HBM、DDR5供貨仍吃緊，預期第二季記憶體合約價再跌幅度將非常有限。

威剛認為，隨著DRAM與NAND Flash價格走穩，市場庫存去化也已告一段落，看好客戶備貨需求將逐步增溫，公司也將靈活調整庫存策略，因應市場動態與國際情勢變化，穩健布局漸入佳境的2025年記憶體市況。

威剛2024年全年營收達401.8億元、年增近2成；毛利率21.78%，年成長近5個百分點，推動營業利益達39.61億元、年增1.2倍，營業利益率9.86%、年增4.6個百分點；稅前淨利37.81億元，稅前淨利率9.41%，年增3.5個百分點；稅後淨利為28.45億元，稅後淨利率7.08%，年成長2.6個百分點。

威剛2024年歸屬母公司業主淨利為27.07億元，年增92.1%。以加權平均股數2.93億股計算，每股盈餘9.25元。2024年第四季營收為98.5億元，毛利率13.88%，營業利益為2.17億元，稅後淨利3.73億元，歸屬母公司業主利益為3.04億元，每股盈餘1.03元，獲利為近6季新低。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法