晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

威剛去年EPS 9.25元 創新高

2025/03/11 15:51

威剛去年獲利年增9成創新高（資料照）威剛去年獲利年增9成創新高（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組大廠威剛（3260）公布2024年毛利率達21.78%，與營業利益率、稅前淨利率、稅後淨利率「四率四升」，並推升稅前淨利達37.81億元，稅後淨利28.45億元，年成長達9成，接近1個股本，獲利能力擊出大滿貫新紀錄；每股盈餘達9.25元，也繳出近15年最佳成績。

威剛表示，受惠記憶體漲價與庫存管理策略雙重效應，帶動2024年毛利率、營業利益率、稅前淨利率與稅後淨利率等4大獲利指標同步創歷史新高，同時，年度稅前及稅後淨利皆年增9成並同步改寫高點。

展望2025年，威剛表示，近期陸續接獲大廠的訂單，已感受到記憶體市況回暖，不僅現貨價止跌反彈，上游原廠對合約價態度也轉趨堅定；NAND Flash供給獲得控制，HBM、DDR5供貨仍吃緊，預期第二季記憶體合約價再跌幅度將非常有限。

威剛認為，隨著DRAM與NAND Flash價格走穩，市場庫存去化也已告一段落，看好客戶備貨需求將逐步增溫，公司也將靈活調整庫存策略，因應市場動態與國際情勢變化，穩健布局漸入佳境的2025年記憶體市況。

威剛2024年全年營收達401.8億元、年增近2成；毛利率21.78%，年成長近5個百分點，推動營業利益達39.61億元、年增1.2倍，營業利益率9.86%、年增4.6個百分點；稅前淨利37.81億元，稅前淨利率9.41%，年增3.5個百分點；稅後淨利為28.45億元，稅後淨利率7.08%，年成長2.6個百分點。

威剛2024年歸屬母公司業主淨利為27.07億元，年增92.1%。以加權平均股數2.93億股計算，每股盈餘9.25元。2024年第四季營收為98.5億元，毛利率13.88%，營業利益為2.17億元，稅後淨利3.73億元，歸屬母公司業主利益為3.04億元，每股盈餘1.03元，獲利為近6季新低。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財