每天107家倒閉！中國藥局倒一片 今年上看10萬家

2024年全中國藥局關店數量達3.9萬家，關店率為5.7%，平均每天有107家藥局倒閉。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，中國的藥局數量從2010年的40萬家激增至去年約66萬家。然而，隨著市場逐漸飽和以及健保政策等因素影響，中國的藥局產業正面臨嚴峻的挑戰。根據產業預測，2025年預計將有5萬至10萬家藥局關閉，市場競爭愈加激烈。

《自由亞洲電台》報導，數據顯示，2024年全中國藥局關店數量達3.9萬家，關店率為5.7%，平均每天有107家藥局倒閉。而2023年僅3.8%；去年第四季閉店13672家，高於前三季的平均水平，此現象反映出市場壓力的加大。

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山東一位民眾受訪表示「藥店有些都關門了，你走在街上看到一些藥店關門了，不僅是藥店，口腔診所前幾年爆炸式增長。關店最主要的原因還是經濟不行了。現在買藥第一是外國的原藥，老百姓買不到，也貴，國內的藥雖然便宜，但治不了病。」

報導指出，藥局數量供過於求、醫藥電商崛起等都在影響藥局的發展。藥局倒閉的主要原因之一是健保政策的緊縮。過去，健保支付一直是藥局收入的重要來源。然而，近年來，中國政府對藥局的健保資格監管力度不斷加大，尤其是對「騙保」行為的嚴查，導致一些藥局失去了健保支付資格。特別是山東、福建等地已經暫停受理新增藥局健保定點資格申請，失去健保支援的藥局營運將變得更為困難。

截至去年，中國有藥局約66萬家。即使是大型連鎖藥局，也未能避開倒閉潮的衝擊。資料指出，中國排名第一的連鎖藥局「國大藥房」在過去2個月內註銷了五家子公司，涉及多個藥局門市。其他連鎖藥局也紛紛暫停擴張，關閉虧損門市，面對日益萎縮的市場和經營壓力。

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